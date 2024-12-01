الأخبار|سوريا

سوريون يبكون تأثرا برفع “الأذان الأول” منذ سنوات بالجامع الكبير في معرة النعمان (شاهد)

الجامع الكبير بمدينة معرة النعمان (وسائل التواصل)
1/12/2024

بث ناشطون سوريون، أمس السبت، مقاطع مصورة تُظهر ردود فعل مؤثرة لناشطين ومقاتلين إلى جانب الفصائل المعارضة المسلحة، أثناء رفع الأذان من داخل الجامع الكبير بمدينة معرة النعمان جنوبي إدلب.

وظهر أحد المقاتلين باكيًا لحظة رفع الأذان من داخل ساحة الجامع للمرة الأولى، في أعقاب إعلان المعارضة السيطرة عليها، وقال في لقطة متداولة “بكيت متأثرًا هنا قبل 5 سنوات بالخروج من المسجد، وتذرف دموعي الآن بالرجوع إليه، والفرحة لا توصف”.

وتفقّد الناشط السوري أنس المعراوي محتويات المسجد الشهير من الداخل، بينما أخذ شاب آخر يبكي في ساحة الجامع الذي يتسع لآلاف المصلين.

وقال في مقطع مصور منشور عبر حسابه بمنصة إكس إن ما وصفها بـ”عصابات الأسد والمليشيات التابعة لها” منعت المواطنين من الصلاة داخل المسجد منذ 5 سنوات، مستبشرًا بعودة الصلاة فيه مجددًا.

كما تداول ناشطون مقطعًا مصورًا آخر يُظهر رفع الأذان بالمسجد، بالتزامن مع سماع أصوات إطلاق نار كثيف في الخارج.

المصدر : الجزيرة مباشر

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