سوريون يبكون تأثرا برفع “الأذان الأول” منذ سنوات بالجامع الكبير في معرة النعمان (شاهد)

بث ناشطون سوريون، أمس السبت، مقاطع مصورة تُظهر ردود فعل مؤثرة لناشطين ومقاتلين إلى جانب الفصائل المعارضة المسلحة، أثناء رفع الأذان من داخل الجامع الكبير بمدينة معرة النعمان جنوبي إدلب.

وظهر أحد المقاتلين باكيًا لحظة رفع الأذان من داخل ساحة الجامع للمرة الأولى، في أعقاب إعلان المعارضة السيطرة عليها، وقال في لقطة متداولة “بكيت متأثرًا هنا قبل 5 سنوات بالخروج من المسجد، وتذرف دموعي الآن بالرجوع إليه، والفرحة لا توصف”.

بعد خمس سنوات صوت اول اذان اختلط بدموع الفرح في مدينة معرة النعمان جنوبي ادلب لحظة تحريرها pic.twitter.com/i9qGhxup3a — أنس المعراوي anasmaarawi (@anasanas84) November 30, 2024

وتفقّد الناشط السوري أنس المعراوي محتويات المسجد الشهير من الداخل، بينما أخذ شاب آخر يبكي في ساحة الجامع الذي يتسع لآلاف المصلين.

وقال في مقطع مصور منشور عبر حسابه بمنصة إكس إن ما وصفها بـ”عصابات الأسد والمليشيات التابعة لها” منعت المواطنين من الصلاة داخل المسجد منذ 5 سنوات، مستبشرًا بعودة الصلاة فيه مجددًا.

رفع أول أذان في جامع #معرة_النعمان الكبير بعد طرد عصابات #بشار_الأسد التي سيطرت على المدينة قبل 5 سنوات .#ردع_العداون pic.twitter.com/IwkmeVBnF5 — مصطفى الخلف (@mustafakh1997) November 30, 2024

كما تداول ناشطون مقطعًا مصورًا آخر يُظهر رفع الأذان بالمسجد، بالتزامن مع سماع أصوات إطلاق نار كثيف في الخارج.