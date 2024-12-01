غارة روسية تستهدف المستشفى الجامعي في حلب وتوقع 9 قتلى

لقي 9 أشخاص مصرعهم وأصيب 10 آخرون، اليوم الأحد، جراء غارة نفذتها طائرات حربية روسية من طراز “سو-24” على المستشفى الجامعي في مدينة حلب شمالي سوريا.

تأتي هذه الغارة وسط تصعيد عسكري كبير في المنطقة، إذ اندلعت اشتباكات عنيفة في 27 من نوفمبر/تشرين الثاني المنقضي بين فصائل المعارضة المسلحة وقوات نظام بشار الأسد في ريف حلب الغربي.

وسجلت قوات المعارضة تقدمًا سريعًا اتجاه حلب، وسيطرت على معظم أحياء المدينة، بما في ذلك ساحة سعد الله الجابري ومبنى المحافظة ومراكز الشرطة وقلعة حلب، إضافة إلى مناطق واسعة في ريف إدلب، أبرزها مدينتا معرة النعمان وخان شيخون.

كانت حكومة النظام السوري قد أحكمت قبضتها على المدينة في عام 2016 بدعم روسي، عقب حصار وقصف مكثف على المناطق الشرقية التي كانت تحت سيطرة المعارضة.

ويأتي هذا التصعيد في وقت حساس للمنطقة، إذ تشهد سوريا حالة من الهدوء النسبي منذ اتفاق خفض التصعيد بين تركيا وروسيا عام 2020، لكن الاشتباكات الأخيرة قد تعيد الصراع إلى الواجهة، خاصة مع التوترات الإقليمية التي تشمل حربين متزامنتين في غزة ولبنان.