تقرير: فرنسا حذرت إسرائيل من انهيار اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان

ذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” أن فرنسا أبلغت إسرائيل بتحليق طائرات مسيَّرة إسرائيلية على ارتفاع منخفض فوق بيروت خلال الساعات الماضية، مشيرة إلى أن هذه الخروق تسببت في استشهاد 3 لبنانيين خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

وأضافت الصحيفة أن فرنسا أوضحت لإسرائيل وقوع 52 خرقا إسرائيليا لوقف إطلاق النار خلال الفترة نفسها، لم تمر عبر آلية المراقبة الدولية.

وحذرت فرنسا من خطورة استمرار هذه الخروق، مشيرة إلى أن ذلك قد يؤدي إلى انهيار اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، مما يهدد بتصعيد جديد في المنطقة، بحسب الصحيفة.

الانسحاب التدريجي

وفجر الأربعاء 27 من نوفمبر/تشرين الثاني المنقضي، بدأ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله، أنهى قصفا متبادلا بدأ في 8 من أكتوبر/تشرين الأول 2023، ثم تحوَّل إلى حرب واسعة في الشهرين الأخيرين.

ومن أبرز بنود اتفاق وقف إطلاق النار، انسحاب إسرائيل تدريجيا إلى جنوب الخط الأزرق (الفاصل بين لبنان وإسرائيل) خلال 60 يوما، وانتشار قوات الجيش والأمن اللبنانية على طول الحدود ونقاط العبور والمنطقة الجنوبية.

وسيكون الجيش اللبناني الجهة الوحيدة المسموح لها بحمل السلاح في جنوب لبنان، مع تفكيك البنى التحتية والمواقع العسكرية ومصادرة الأسلحة غير المصرَّح بها، وإنشاء لجنة للإشراف والمساعدة في ضمان تنفيذ هذه الالتزامات.

ولا تتوفر بعدُ تفاصيل رسمية بشأن آليات تنفيذ بنود الاتفاق التي ستعمل واشنطن وباريس على ضمان الوفاء بها.

وأسفر العدوان الإسرائيلي على لبنان عن 3961 شهيدا و16520 جريحا، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، وجرى تسجيل معظم الضحايا والنازحين بعد 23 من سبتمبر/أيلول الماضي، وفق بيانات رسمية لبنانية.