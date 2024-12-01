مشهد “مروع” لجثة شهيد انفجرت قنبلة دخانية في رأسه شمال غزة (فيديو)

وثّق مقطع مصور مشهدًا مروعًا لانفجار قنبلة دخانية في رأس شاب فلسطيني بمشروع بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، أمس السبت.

وشارك المصور عبود أبو سلامة، عبر حسابه على إنستغرام، مقطعًا مصورًا يُظهر محاولة شاب إخماد دخان كثيف كان يخرج من الشهيد جراء إصابته المباشرة بالقنبلة الدخانية.

الأوضاع الإنسانية تتفاقم

وخلال الأسابيع الماضية، أجبر جيش الاحتلال الفلسطينيين في شمال قطاع غزة على النزوح خارج المنطقة. ولجأ من رفض الأوامر إلى بلدة بيت لاهيا، حيث يعيش النازحون في مراكز إيواء ومنازل مؤقتة.

ويواجه النازحون في بيت لاهيا أوضاعًا إنسانية كارثية، مع نقص حاد في المياه والطعام، واستمرار القصف الإسرائيلي المكثف على المنطقة.

وفي 5 من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، شن الجيش الإسرائيلي هجومًا على شمال القطاع بذريعة “منع حركة حماس من استعادة قوتها في المنطقة”. لكن الفلسطينيين يؤكدون أن الهدف الحقيقي لإسرائيل هو احتلال شمال القطاع وتحويله إلى منطقة عازلة، بعد تهجير سكانه عبر قصف دموي متواصل وحصار يمنع وصول الغذاء والماء والأدوية.