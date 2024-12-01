معارك حلب.. المعارضة السورية تنتزع مواقع استراتيجية من قبضة النظام (شاهد)

أظهرت صور حديثة نشرها “الإعلام العسكري” سيطرة قوات المعارضة السورية على مواقع استراتيجية في محافظة حلب.

وتمكنت قوات المعارضة من إحكام سيطرتها على منطقة السفيرة، ومنطقة الصناعة الثالثة في الشيخ نجار، إضافة إلى خناصر، وذلك ضمن العمليات العسكرية المتواصلة ضد قوات النظام السوري في المنطقة.

وقبل قليل، أعلنت قوات المعارضة السورية سيطرتها الكاملة على المحطة الحرارية في حلب، كما تمكنت من بسط سيطرتها على منطقة الراموسة، بما يعزز وجودها في مناطق استراتيجية داخل المدينة.

وتأتي هذه التقدمات بالتزامن مع تصاعد الاشتباكات، حيث تسعى المعارضة إلى تعزيز مواقعها واستعادة السيطرة على مناطق جديدة في ريف حلب، وسط استمرار العمليات الميدانية.

مواقع استراتيجية

وشهد ريف حلب الغربي، في 27 من نوفمبر/تشرين الثاني المنقضي، اشتباكات عنيفة بين فصائل المعارضة المسلحة وقوات نظام بشار الأسد. وتمكنت قوات المعارضة من تحقيق تقدم سريع اتجاه مدينة حلب، والسيطرة على مناطق عدة في ريف إدلب.

ودخلت قوات المعارضة مدينة حلب عصر الجمعة، وواصلت تقدمها مساءً، حيث سيطرت على معظم أحياء المدينة، بما في ذلك ساحة سعد الله الجابري وسط المدينة، ومبنى المحافظة ومراكز الشرطة وقلعة حلب.

كما أكملت الفصائل سيطرتها على كامل محافظة إدلب بحلول السبت، مستحوذة على مواقع استراتيجية، بينها مدينتا معرة النعمان وخان شيخون، في خطوة تعزز مواقعها الميدانية بشكل كبير.