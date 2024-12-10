أحمد الشرع يتعهد بمحاسبة كل من تورط في تعذيب الشعب السوري

أكد أحمد الشرع، قائد إدارة عمليات المعارضة المسلحة، أن الجهود مستمرة لمحاسبة كل من تورط في تعذيب الشعب السوري، مشددًا على أن ما وقع من جرائم ضد الإنسانية لن يمر دون عقاب.

وأوضح الشرع، في بيان عبر تليغرام، أن ملاحقة مجرمي الحرب ستشمل المطالبة بتسليمهم من الدول التي فروا إليها لتقديمهم للعدالة.

كما أعلن عن نيته نشر “القائمة رقم 1” التي تضم أسماء كبار المتورطين في هذه الجرائم، مؤكدًا تقديم مكافآت لمن يدلي بمعلومات تسهم في القبض على ضباط الجيش والأمن المسؤولين عن الانتهاكات.

“دماء الشهداء لن تُهدر”

وأشار إلى أن التسامح والعفو سيكونان موجهين فقط لمن لم تتلطخ أيديهم بدماء السوريين، وخاصة من كانوا ضمن الخدمة الإلزامية دون ارتكاب جرائم.

واختتم الشرع بالتشديد على أن دماء الشهداء وحقوق المعتقلين أمانة وطنية لن تُهدر أو تُنسى، وأن العدالة ستأخذ مجراها.

وفجر الأحد، دخلت قوات المعارضة السورية العاصمة دمشق وسيطرت عليها مع انسحاب قوات النظام من المؤسسات العامة والشوارع، لينتهي بذلك عهد دام 61 عاما من حكم نظام حزب البعث الدموي، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.