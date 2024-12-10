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بينهم 3 أطفال وامرأة.. 7 شهداء بقصف إسرائيلي على منزل في غزة (فيديو)

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10/12/2024

استشهد 7 فلسطينيين بينهم 3 أطفال وامرأة وأصيب آخرون، اليوم الثلاثاء، جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلا في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وانتشلت طواقم الإسعاف والإنقاذ، فجر اليوم الثلاثاء، 7 شهداء وعددًا من الجرحى بعد قصف صاروخي نفّذه الاحتلال الإسرائيلي، استهدف منزلًا لعائلة خليفة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

إسعاف الفلسطينيين المصابين بمن فيهم الأطفال، إلى مستشفى شهداء الأقصى
نقل مصابين من بينهم أطفال إلى مستشفى في غزة للعلاج (الأناضول)

شهداء أطفال

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بنقل الشهداء والجرحى جميعًا إلى مستشفى العودة في مخيم النصيرات، وأفاد الدفاع المدني في بيان، أن طواقمه في المحافظة الوسطى انتشلت الشهداء والجرحى من منزل عائلة خليفة.

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كما أفاد مصدر طبي، بوصول جثامين شهداء بينهم 3 أطفال وامرأة إلى مستشفى العودة في المخيم جراء قصف جوي إسرائيلي استهدف منزلهم فجر اليوم في مخيم 1 بالنصيرات.

آلاف الشهداء والمفقودين في غزة أغلبهم من الأطفال والنساء
آلاف الشهداء والمفقودين في غزة أغلبهم من الأطفال والنساء (رويترز)

المنزل تحول إلى ركام

وبيّن مقطع فيديو حصلت عليه الجزيرة مباشر، دمارا كبيرا في المنزل الذي استهدفه الاحتلال وتحوّله إلى كومة من الركام، كما تسبب القصف في أضرار في المنازل المحيطة.

ويشهد مخيم النصيرات وسط القطاع، قصفا جويا ومدفعيا متواصلا وعمليات إطلاق نار من طائرات إسرائيلية مسيّرة وآليات عسكرية.

وكان الاحتلال الإسرائيلي قد ارتكب، الليلة الماضية، مجزرة جديدة في قطاع غزة، بعدما شنّت طائراته الحربية سلسلة غارات على منازل المواطنين في عزبة بيت حانون بشمال القطاع؛ مما أسفر عن استشهاد 20 مواطنًا على الأقل وإصابة آخرين.

المنطقة محاصرة

يُذكر أن المنطقة محاصرة، ولا تتمكن طواقم الإسعاف والإنقاذ من الوصول إليها.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة برًّا وبحرًا وجوًّا منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023؛ مما أسفر عن استشهاد 44 ألفا و758 مواطنًا، أغلبيتهم من النساء والأطفال.

كما أدى العدوان إلى إصابة نحو 106 آلاف و134 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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