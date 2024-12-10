جثامين الشهداء متناثرة وتحت الأنقاض.. الاحتلال يرتكب مجزرة جديدة بقصف منزل عائلة الكحلوت (فيديو)

استشهد 25 شخصا من عائلة الكحلوت بينهم أطفال ونساء، وأصيب آخرون بعضهم في حالة خطرة، جراء قصف إسرائيلي لمنزل العائلة في بيت حانون شمالي قطاع غزة.

وبيّن مقطع فيديو للجزيرة مباشر استشهاد 25 بينهم الأب والأبناء وزوجاتهم والأحفاد في جريمة تمحو عائلة من السجل المدني.

ألم الطفلة الجريحة

وأظهر مقطع الفيديو، صورا مؤلمة للضحايا، إذ حمل شخص، طفلة صغيرة مصابة وكان بادي التأثر وهو ينظر إلى الطفلة التي ترتجف والدماء تغطيها.

وحمل الشخص الطفلة الصغيرة التي كانت تئن وتبكي بصوت ضعيف، وهو يحاول جاهدا أن يشق طريقه وسط الجثث المتناثرة وركام المنزل الذي غطى المكان، وسمع صوت امرأة وهي تبكي على الطفلة.

وفي خضم بحثه عن مخرج لتوصيل الطفلة إلى مكان لوضعها فيه توقفت خطى الشاب، لكن إحدى النساء نادته وحملت الطفلة الجريحة عنه وهي تبحث عن طريق للخروج من المنزل المدمر والجثث المتناثرة في المكان.

شهداء قصف منزل الكحلوت

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن أكثر من 25 مواطنا استشهدوا، بينهم أطفال ونساء، وأصيب العشرات بجروح، وصفت أغلبها بالخطيرة، في مجزرة ارتكبها الاحتلال، الليلة الماضية، في بيت حانون شمال قطاع غزة.

ونقلت عن مصادر طبية استشهاد 25 مواطنا، وإصابة العشرات، بقصف طائرات الاحتلال منزلا لعائلة الكحلوت على رؤوس ساكنيه، في عزبة بيت حانون.

استهداف المنازل والسكان

ولم تتوقف مجازر الاحتلال لأبناء شعبنا في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023، فقد تعمدت إسرائيل هدم مبانٍ سكنية على رؤوس ساكنيها، وقصف الآمنين في كافة المناطق.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة برًا وبحرًا وجوًّا منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023؛ مما أسفر عن استشهاد 44 ألفا و758 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال.

كما أدى العدوان إلى إصابة نحو 106 آلاف و134 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.