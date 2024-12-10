جثث مرقمة.. “المسلخ البشري” في صيدنايا يكشف عن مشاهد جديدة مروعة (فيديو)

تداول نشطاء سوريون مشاهد مروعة لجثث معتقلين في مستشفى حرستا، قُتلوا تحت التعذيب أثناء احتجازهم في سجن صيدنايا بالعاصمة دمشق، الذي يُعرف بـ”المسلخ البشري”.

وأظهرت الصور التي تم تسريبها علامات تعذيب قاسية على جثث الضحايا، مما يعكس حجم الانتهاكات التي تُرتكب بحق المعتقلين.

وبحسب المقطع، تم العثور على عدد كبير من جثث المعتقلين داخل مستشفى حرستا العسكري. وتشير المعلومات إلى أن الجثث لمعتقلين كانوا في سجن صيدنايا، أحد أكثر السجون شهرة بالانتهاكات في سوريا.

جثث مرقمة

وتُظهر المشاهد المصورة أن الجثث مرقمة بشكل مشابه لما ورد في تسريبات “قيصر”، مع وجود علامات واضحة للتعذيب على معظمها.

وفي عام 2017 كان العالم على موعد مع صدمة للإنسانية، تمثلت في آلاف الصور التي تظهر بشاعات ترتكب في سجون الأسد، تم تسريبها على يد مصور عسكري انشق عن النظام وغادر البلاد، واشتهر باسم رمزي هو “قيصر”.

وأفاد أحد الممرضين الذين اكتشفوا الموقع بأن الجثث كانت محفوظة داخل أقسام من المستشفى؛ مما أثار تساؤلات حول دور المنشأة في هذه الجرائم.

قتل منظم

وبلغ عدد الجثث المكتشفة حتى الآن أكثر من 15، مع تقارير عن وجود جثث أخرى في أماكن متفرقة من المستشفى. وتأتي هذه الاكتشافات لتؤكد مجددًا حجم الانتهاكات التي كانت تمارسها قوات النظام السوري ضد المعتقلين.

وتمكنت قوات المعارضة السورية، الأحد، من تحرير معتقلين من سجن صيدنايا، لكن عائلات معتقلين أطلقوا مناشدات لتحرير ذويهم الذين قالوا إنهم ما زالوا محتجزين في طوابق سفلية داخل السجن.

وتشير تقارير دولية إلى أن آلاف المعتقلين تم قتلهم بشكل منظّم وسرّي داخل السجن، حيث نفذ النظام المنهار إعدامات جماعية دون محاكمات بين عامي 2011 و2015، بمعدل يصل إلى 50 شخصا في الأسبوع.