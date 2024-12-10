“خوذة بلا رأس”.. مشاهد من اشتباكات عنيفة لسرايا القدس مع قوات الاحتلال في جباليا (فيديو)

بثت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الثلاثاء، مشاهد من التحام مقاتليها مع آليات وقوات الاحتلال الإسرائيلي وسط مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

وأظهرت المشاهد المقاتلين وهم يجهزون الأسلحة والقذائف للعملية، وانطلاقهم من داخل أحد المنازل إلى مواقع بالقرب من تموضع آليات الاحتلال، ومن ثم استهدافها وإصابتها بدقة، حسب ما يُظهر “الفيديو”.

وكشفت المشاهد احتراق إحدى الآليات الإسرائيلية بشكل كامل بعد استهدافها بعبوة “ثاقب” تلتها قذيفة “تاندوم”، وهذه أسماء لعبوات ناسفة وقذائف محلية تستخدمها المقاومة في غزة ضد قوات الاحتلال.

وظهر في مقطع الفيديو بعض من متعلقات جنود الاحتلال بعد هجوم المقاتلين، ومنها “خوذة بلا رأس” حسب تعليق السرايا في الإصدار. وفي الجانب المقابل من الفيديو، ظهر أحد جنود الاحتلال الذي يبدو أنه كان يرتدي هذه الخوذة قبل استهدافه.

وفي مشهد آخر، ظهر مقاتل من السرايا وهو يحمل قنابل “برق” المقذوفة قبل الاشتباك مع قوة راجلة للاحتلال بالمكان المقابل له، وآخر يطلق النار بكثافة من سلاح آلي تجاه قوات الاحتلال.

وأعلن جيش الاحتلال، أمس، مقتل 3 جنود وإصابة 12 آخرين من بينهم اثنان بجروح خطرة خلال معركة مع مقاتلين فلسطينيين في جباليا شمالي قطاع غزة.

وقالت صحيفة هآرتس إن حادث جباليا ناجم عن إطلاق مسلحين فلسطينيين صاروخا مضادا للدروع تجاه الجنود.

وحسب بيانات الجيش الإسرائيلي، قُتل 816 ضابطا وجنديا منذ بداية الحرب من بينهم 384 منذ الاجتياح البري لقطاع غزة في 27 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ومنذ بداية الاجتياح الحالي لشمالي القطاع الذي بدأ في 5 أكتوبر 2024، قُتل 33 ضابطا وجنديا إسرائيليا، وفق البيانات ذاتها.

وبلغ عدد المصابين في صفوف الجيش الإسرائيلي منذ بداية الحرب 5470 ضابطا وجنديا من بينهم 2485 منذ بدء الاجتياح البري للقطاع، حسب بيانات الجيش.