سوريا.. رئيس الحكومة الانتقالية يتحدث للجزيرة عن تفاصيل الاجتماع مع وزراء النظام المخلوع (فيديو)

قال رئيس الحكومة الانتقالية في سوريا محمد البشير إنهم دعوا وزراء الحكومة السورية في النظام المخلوع لاجتماع الحكومة، اليوم الثلاثاء، لتسليم المهام والملفات إلى الوزراء في الحكومة الجديدة.

وحكومة “الإنقاذ” السورية برئاسة البشير هي التي كانت تدير المناطق التي تسيطر عليها المعارضة في إدلب وما حولها قبل سقوط نظام بشار الأسد.

وخلال الجلسة، تم تسليم الملفات والبيانات والمؤسسات من حكومة النظام المخلوع إلى الحكومة الجديدة من أجل تسيير الأعمال لفترة انتقالية تمتد إلى نحو 3 أشهر، حتى وضع دستور ونظام للعمل في البلاد، حسب تصريحات البشير لقناة الجزيرة.

وأعلن البشير، الثلاثاء، توليه رسميا مسؤولية الحكومة الانتقالية بعد تكليفه من هيئة تحرير الشام التي قادت فصائل المعارضة المسلحة التي أطاحت بنظام بشار الأسد قبل أيام.

وفي دمشق، أعادت البنوك فتح أبوابها للمرة الأولى منذ الإطاحة بالأسد، في خطوة كبرى نحو عودة الحياة إلى طبيعتها. وأعادت المتاجر فتح أبوابها، وعادت حركة المرور إلى الطرق، وكذلك استأنف عمال البناء مهامهم وبدؤوا بإصلاح دوران على طريق في وسط المدينة، وبدأ عمال النظافة تنظيف الشوارع.