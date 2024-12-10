شاهد: المخابرات التركية تدمر أسلحة وصواريخ استولت عليها قوات كردية من نظام الأسد

قالت وكالة الأناضول التركية الرسمية إن جهاز المخابرات التركي دمر 12 شاحنة محملة بصواريخ وأسلحة ثقيلة، إضافة إلى دبابتين ومستودعات ذخيرة كانت تنقلها وحدات حماية الشعب الكردية المسلحة وحزب العمال الكردستاني في شمال شرقي سوريا.

وأفادت مصادر أمنية للوكالة بأن الأسلحة المدمرة استولت عليها التنظيمات الكردية من نظام بشار الأسد المنهار، بمدينة القامشلي شمال شرقي سوريا.

وأوضحت المصادر أن الاستخبارات توصلت إلى أن التنظيم الذي تصنفه تركيا إرهابيًّا بدأ بنقل صواريخ وأسلحة ثقيلة وذخائر تركها نظام الأسد في مدينة القامشلي بمحافظة الحسكة.

وأشار إلى أن من وصفتهم بـ”الإرهابيين” استغلوا الليل، ووضعوا تلك الصواريخ والأسلحة والذخائر في شاحنات تمهيدًا لنقلها إلى مناطق أخرى.

ونقلت وكالة رويترز عن مصدر تركي أن جهاز المخابرات التركي نفذ عمليته بعدما رصد أفراده الميدانيون استيلاء وحدات حماية الشعب الكردية على العتاد العسكري ونقله إلى مخازنهم.

وفي 7 ديسمبر/كانون الأول الجاري، انسحبت قوات نظام الأسد من مناطق سيطرتها بمدينتي الحسكة والقامشلي شمال شرقي البلاد، تاركة مواقعها لصالح التنظيمات الكردية المسلحة.

وفجر الأحد، دخلت فصائل المعارضة السورية العاصمة دمشق، وسيطرت عليها مع انسحاب قوات النظام من المؤسسات العامة والشوارع، وإعلان الإطاحة بنظام بشار الأسد.