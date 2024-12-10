شاهد.. دمار واسع في مطار المزة العسكري بدمشق بعد استهدافه بغارات إسرائيلية

نقلت كاميرا الجزيرة مباشر، الثلاثاء، مشاهد من مطار المزة العسكري، الذي يقع في حي المزة بالعاصمة دمشق، والذي استهدفته الغارات الإسرائيلية مرات عدة.

وأظهرت المشاهد طائرات مروحية مدمرة نتيجة القصف الإسرائيلي المتكرر، بينما بقيت بعض الطائرات سليمة، وتصاعد الدخان من بعض الأبنية التي تعرضت للقصف.

وكانت هذه الطائرات تُستخدم في قصف المناطق الخارجة عن سيطرة النظام بالبراميل المتفجرة.

كما نقلت الكاميرا مشاهد لأجهزة دفاع جوي ودبابات تم تدميرها نتيجة القصف الإسرائيلي، بينما بقيت بعض المركبات سليمة بعد أن تركها جنود النظام السوري المخلوع.

ولا تزال الغارات الإسرائيلية تستهدف مطار المزة العسكري، وأحياء على أطراف دمشق، مثل منطقة قدسية وجبل قلمون.

غارات إسرائيلية متواصلة

وأعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، أنه شن نحو 480 ضربة خلال 48 ساعة على أهداف استراتيجية في سوريا، بعد أيام من الإطاحة بحكم الرئيس المخلوع بشار الأسد.

وقال الجيش في بيان “خلال 48 ساعة، هاجم جيش الدفاع أغلبية مخزونات الأسلحة الاستراتيجية في سوريا، خشية سقوطها بيد عناصر إرهابية”.

وأضاف بيان الجيش الإسرائيلي أن الأهداف شملت “مواقع ترسو فيها 15 قطعة بحرية تابعة للبحرية السورية، وبطاريات صواريخ أرض-جو، ومطارات سلاح الجو السوري، والعشرات من أهداف مواقع الإنتاج” في مناطق مختلفة.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس قد قال، الثلاثاء، إن صواريخ البحرية الإسرائيلية دمرت الأسطول الحربي السوري في عملية جرت ليل الاثنين.

كما أعلن أنه أمر الجيش الإسرائيلي بإقامة منطقة عازلة جنوب سوريا على الحدود مع إسرائيل.