مصر.. لاعب كرة قدم يعتدي على مدربه بعد استبداله (شاهد)

أظهرت مقاطع مصورة نشرتها منصات رياضية مصرية، أمس الاثنين، لقطات للاعب كرة قدم يعتدي على مدربه، اعتراضًا على قراره استبداله في مباراة المقاولون العرب والمنصورة في الجولة 11 من دوري المحترفين المصري.

وتعود أحداث الواقعة، إلى الدقيقة 71 من اللقاء، حيث اعتدى لاعب المنصورة أحمد عبد الواحد على مدربه علاء نوح، الذي قرر استبداله وخروجه من أرضية الملعب، بعد نزوله بـ10 دقائق فقط.

وبيّنت المشاهد، رفض عبد الواحد في البداية الامتثال لقرار المدرب، وعدم الخروج من أرضية الملعب، وسط محاولات من زملائه ولاعبي الخصم لإقناعه بالامتثال لقرار التغيير، قبل أن يترك المستطيل الأخضر غاضبًا وهو يصرخ من قرار استبداله، وأثناء خروجه من أرضية الملعب، أسرع لاعب المنصورة نحو مدربه علاء نوح ودفعه محاولا الاعتداء عليه بالضرب قبل الإمساك به من أعضاء الجهاء الفني، في مشهد أثار انقساما بالشارع الرياضي المصري بين مؤيد للفعل ومعارض.

انفعال اللاعب أحمد عبد الواحد وخروجه عن النص بعد استبداله من مدربه علاء نوح#ستاد_مصر pic.twitter.com/HD4PuhBoZE — OnTime Sports (@ONTimeSports) December 9, 2024

وكشف مدرب المنصورة في تصريحات بعد المباراة، عن سبب استبدال اللاعب بعد 10 دقائق فقط من نزوله، قائلا “اللاعب الذي لا ينفذ التعليمات لابد أن يتم استبداله وهذا ما حدث مع أحمد عبد الواحد”، مضيفا “ما فعله تجاهي يتحمل عواقبه، ولكني استبدلته لأنه لم ينفذ تعليماتي الفنية”.

وفي هذا الشأن، قرر نادي المنصورة إيقاف لاعبه أحمد عبد الواحد الشهير بـ”أحمد شاهين” عن اللعب لحين انتهاء التحقيقات، وفق ما صرح به رئيس النادي محمد البسيوني لموقع “يلا كورة” المحلي.

وانقسم ناشطون مصريون بين مؤيد لتصرفات اللاعب ومعارض لها، إذ أكد الصحفي الرياضي أحمد عبد الباسط، عبر حسابه على فيسبوك، أن ما حدث من اللاعب تصرف غير مقبول، لكنه ليس من حق المدرب استبدال لاعب عقب نزوله بـ10 دقائق فقط في ظل تأخره بالنتيجة، فيما قال آخر “إن تصرف اللاعب يستحق الإيقاف عن ممارسة اللعبة نهائيا، وإنه المخطئ الوحيد فيما حدث خلال أحداث المباراة”.

يذكر أن الواقعة حدثت بعدما كان المقاولون متقدما بالنتيجة بثلاثية نظيفة، وهي النتيجة ذاتها التي انتهت بها المباراة، ليعزز المقاولون العرب من صدارته للدوري برصيد 26 نقطة.