أول تعليق من حزب الله بعد احتلال الجيش الإسرائيلي أراضي سورية

أدان حزب الله اللبناني احتلال إسرائيل لمزيد من أراضي سوريا وضرب قدراتها العسكرية، واعتبر ذلك “عدوانا خطيرا”، معبّرا عن أمله أن تكون سوريا الجديدة في موقع “الرافض للاحتلال الإسرائيلي”.

وقال الحزب في بيان، الثلاثاء، إن “احتلال الكيان الإسرائيلي لمزيد من الأراضي السورية وضرب القدرات العسكرية فيها هو عدوان خطير ومدان بشدة، يتحمل مجلس الأمن والمجتمع الدولي والدول العربية والإسلامية المسؤولية في رفضه وإنهائه وحماية الشعب السوري”.

وأشار الحزب إلى أن “عدم اتخاذ إجراءات عملية لمواجهة هذا العدوان ونصرة الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، أدى إلى التمادي الصهيوني والتطاول على دول المنطقة”.

وتابع “لطالما حذرنا من الأطماع الإسرائيلية في كل المنطقة وقاومناها لمنع الاحتلال من تحقيق أهدافه، وكررنا أن العدوان على غزة هو حرب إبادة ومنطلق لتغيير وجه المنطقة وإنهاء القضية الفلسطينية.

وانتقد الحزب “الصمت المطبق عربيا وإسلاميا ودوليا تجاه العدوان الإجرامي على سوريا، بدعم أمريكي غير محدود”، مشيرا إلى أن “عدم اتخاذ إجراءات عملية لمواجهة هذا العدوان ونصرة الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، أدى إلى التمادي الصهيوني والتطاول على دول المنطقة”.

وعبَّر الحزب عن أمله أن “تستقر سوريا على خيارات أبنائها، وتحقق نهضتها، وأن تكون في موقع الرافض للاحتلال الإسرائيلي، مانعة التدخلات الخارجية في شؤونها”.

وقاتل حزب الله بجانب قوات النظام السوري لسنوات عديدة، وكان من أكبر الداعمين لرئيس النظام المخلوع بشار الأسد.

واستغلت إسرائيل الإطاحة بنظام بشار الأسد قبل أيام، وكثفت هجماتها الجوية مستهدفة مواقع عسكرية في أنحاء متفرقة من سوريا لتدمير مقدرات جيش النظام ومستودعاته.

كما أعلنت تل أبيب انهيار اتفاقية فصل القوات مع سوريا لعام 1974، وانتشار الجيش الإسرائيلي في المنطقة العازلة المنزوعة السلاح في هضبة الجولان السورية التي تحتل معظمهم مساحتها منذ 1967.