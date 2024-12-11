الجزيرة مباشر تعتذر لمتجر ظهرت صورته ضمن تقرير عن المقاطعة

تعتذر الجزيرة مباشر عن ظهور صورة لمتجر تابع لشركة SHINI EXTRA في سياق مقطع بثته القناة بعنوان (سلاح المقاطعة يصيب كارفور)، لعدم وجود أي صلة بين المتجر وحملات مقاطعة العلامة التجارية “كارفور”.

وتؤكد القناة التزامها بالتحقق من مصداقية المحتوى الذي تنتجه، وتقيُّدها التام بميثاق الشرف المهني الذي أقرته لنفسها، وتجدد اعتذارها لملّاك شركة SHINI EXTRA عن هذا الخطأ غير المتعمَّد.