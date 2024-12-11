دول تعلق طلبات اللجوء المقدمة من سوريين بعد الإطاحة بالأسد.. تعرّف إليها

علقت دول أوروبية كثيرة التعامل مع طلبات اللجوء المقدمة من سوريين، بعد استيلاء المعارضة المسلحة على دمشق وهروب رئيس النظام بشار الأسد إلى روسيا.

وفيما يلي أبرز ما فعلته دول أوروبية:

النمسا

أمرت حكومة تصريف الأعمال النمساوية، أمس الاثنين، بوقف التعامل مع طلبات اللجوء المقدمة من السوريين. وقال وزير الداخلية جيرهارد كارنر إنه طلب من الوزارة إعداد برنامج “إعادة وترحيل منظمين إلى سوريا”.

بلجيكا

قالت المفوضية العامة للاجئين إنها ستعلق مؤقتا التعامل مع طلبات اللجوء حتى تملك معلومات كافية لتقييم الوضع الأمني في سوريا وخطر الاضطهاد.

بريطانيا

قال متحدث باسم الحكومة البريطانية إن بريطانيا علقت البت في طلبات اللجوء المقدمة من سوريين لتقييم الوضع.

كرواتيا

قالت كرواتيا، اليوم الثلاثاء، إنها علقت استقبال طلبات اللجوء من السوريين.

الدنمارك

علقت الدنمارك النظر في الطلبات، وقالت إن السوريين الذين رُفضت طلباتهم بالفعل وتم منحهم مهلة محددة للمغادرة، سيُسمح لهم بالبقاء مدة أطول بسبب حالة الغموض الحالية.

فنلندا

قالت هيئة الهجرة الفنلندية، التي لديها حاليا 350 طلب لجوء من مواطنين سوريين، إنها علقت التعامل مع تلك الطلبات.

فرنسا

قالت وزارة الداخلية إنها تعمل على تعليق حالات اللجوء الحالية من سوريا، ومن المتوقع صدور قرار قريبا.

ألمانيا

قرر المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين، أمس الاثنين، تعليق جميع الطلبات المقدمة من مواطنين سوريين حتى إشعار آخر.

وتستضيف ألمانيا نحو مليون سوري، وهو العدد الأكبر من السوريين في إحدى دول الاتحاد الأوروبي.

اليونان

قال مسؤول حكومي كبير لوكالة رويترز، أمس، إن اليونان علقت النظر في طلبات اللجوء المقدمة من نحو تسعة آلاف سوري، مع عقد اجتماع مزمع يوم الجمعة لوضع اللمسات الأخيرة على هذه الخطوة.

إيطاليا

قالت الحكومة الإيطالية، أمس، إنها ستعلق استقبال طلبات اللجوء من سوريين.

هولندا

قالت وزيرة اللجوء والهجرة الهولندية ماريولين فابر، في مذكرة أمس، إن أمستردام ستعلق لمدة ستة أشهر البت في طلبات اللجوء التي تلقتها قبل أقل من 21 شهرا.

النرويج

قالت سلطات الهجرة النرويجية، أمس، إن طلبات اللجوء المقدمة من سوريين لن يتم رفضها أو الموافقة عليها في الوقت الحالي.

بولندا

قال نائب وزير الداخلية البولندي، اليوم الثلاثاء، في منشور على منصة إكس إن المكتب البولندي لشؤون الأجانب لن يصدر قرارات بشأن طلبات السوريين للحصول على الحماية الدولية حتى يتضح الوضع في سوريا.

السويد

أعلنت وكالة الهجرة السويدية، أمس، تعليق البت في طلبات اللجوء المقدمة من سوريين، قائلة إنه لم يعد من الممكن تقييم مدى الحاجة إلى توفير الحماية.

سويسرا

قالت الحكومة السويسرية، اليوم الثلاثاء، إنها علقت مؤقتا إجراءات اللجوء بالنسبة للسوريين حتى تتمكن من تقييم الوضع في البلاد بشكل أفضل.