“غوغل تكذب”.. منسق الاحتجاجات ضد مشروع نيمبوس يتهم الشركة بالتواطؤ مع إسرائيل

تحدث، رامي عبد الكريم، منسق الاحتجاجات ضد مشروع نيمبوس في الولايات المتحدة، للجزيرة مباشر عما قال إنه “تواطؤ شركة غوغل” في تقديم تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في مشروعها الذي أُطلق عام 2021.

وأكد منسق الاحتجاجات ضد مشروع نيمبوس في الولايات المتحدة، أهمية الذكاء الاصطناعي لسلطات الاحتلال الإسرائيلي، الذي تساهم شركة غوغل في جزء كبير منه.

وقال “تبيع غوغل قدرات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي المتقدمة لإسرائيل، وإذا كنت تتابع الطريقة التي استُخدمت بها هذه التقنيات بالإبادة في غزة، فإنها لعبت دورًا محوريًّا في خلق هذا الحجم غير المسبوق من الموت الذي نشهده اليوم في القطاع”.

BREAKING—DOZENS OF @GOOGLE WORKERS LEAD HISTORIC COAST TO COAST-INS AT @GOOGLECLOUD CEO THOMAS KURIAN’S OFFICE IN SUNNYVALE & @GOOGLE’s NYC 10TH FLOOR COMMONS. They refuse to leave until @google stops powering the genocide in Gaza

LIVESTREAM: https://t.co/uUiPbr3oDz pic.twitter.com/vCkInh0769

— No Tech For Apartheid (@NoTechApartheid) April 16, 2024