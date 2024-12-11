لقاء مؤثر بين ناج من سجن صيدنايا ووالدته.. “ما تخاف اللي كان بيعذبك هرب” (فيديو)

التقى ناجٍ من سجن صيدنايا السوري والدته في مشهد مؤثر بعد سنوات من الاعتقال، حيث طمأنته قائلة: “ما تخاف اللي كان بيعذبك هرب”.

ويبدو على الشاب، علامات الإرهاق والمعاناة، وقد نسي اسمه الكامل نتيجة ما تعرض له في السجن السيء السمعة.

ويحاول من يجري اللقاء معه وأهله أخذ معلومات منه وفي أي سجن كان، فكانت إجابته أنه كان في سجن صيدنايا، ولم يستطع إكمال الحديث معه.

والأحد، حررت الفصائل السورية معتقلين من سجن صيدنايا بريف دمشق، المعروف باسم “المسلخ البشري” لكونه مركزا لتعذيب سوريين وغيرهم من جنسيات أخرى.

وتشير تقارير دولية إلى أن آلاف المعتقلين تم قتلهم بشكل منظّم وسرّي داخل السجن، حيث نفذ النظام المنهار إعدامات جماعية دون محاكمات بين عامي 2011 و2015، بمعدل يصل إلى 50 شخصا في الأسبوع.

وحسب تقرير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، مارس نظام البعث 72 نوعا مختلفا من التعذيب، بما في ذلك العنف الجسدي والنفسي والجنسي.