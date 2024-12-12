أبواب مصفحة وغرف اعتقال جماعي.. جولة للجزيرة مباشر في سجن اللاذقية (فيديو)

نقلت “كاميرا” الجزيرة مباشر مشاهد من داخل سجن اللاذقية المركزي، المعروف أيضا بسجن البصة، بعد سيطرة قوات المعارضة السورية عليه عقب سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.

وأظهرت “الكاميرا” المساحة الشاسعة التي تحتلها مباني السجن وضخامتها، وكثرة الحواجز حولها.

وذكر مراسل الجزيرة مباشر أن السجن كان يضم أكثر من ألف معتقل قامت المعارضة بإطلاق سراحهم بعد أن سيطرت بالكامل على محيط المنطقة التي يقع فيها.

كما أظهرت جولة “الكاميرا” الأبواب المصفحة للسجن، وغرف الاعتقال الجماعي التي كان يتم حشر عشرات المسجونين بها دون مراعاة لآدميتهم.

عشرات الآلاف من المعتقلين

وكان فضل عبد الغني رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان، أكد أنه كان لدى النظام السوري أكثر من 136 ألفًا، بين معتقل ومختف قسريا، غير أن أعداد المسجونين الذين تم إطلاق سراحهم كانت أقل كثيرا من هذا الرقم.

وأضاف “لدينا تصوّر تقريبي إلى حد ما دقيق أن حوالي 31 ألف فقط تم تحريرهم، وبالتالي هناك حوالي 105 آلاف معتقل ومختف”.

وتابع عبد الغني قائلا “الأغلب منهم قتل، وبصفتي مديرا للشبكة السورية لحقوق الإنسان، لدينا بيانات وفاة الآلاف الذين قتلوا، وعندنا أدلة أخرى أيضًا من السجل المدني، وبيانات المختفين قسريا، وبيانات مع الأهالي، وقمنا بإبلاغ مئات الأهالي أن هؤلاء قتلوا”.

وكانت قوات المعارضة السورية المسلحة دخلت دمشق، الأحد، وتمكنت من تحرير أعداد كبيرة من المعتقلين في سجون نظام الأسد، ومن بينها سجن صيدنايا في ريف دمشق الذي اشتهر ببشاعة الانتهاكات للمعتقلين فيه.