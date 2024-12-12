إصابات في إطلاق نار على حافلة جنوبي القدس المحتلة (فيديو)

قالت سلطات الاحتلال إن عدة إسرائيليين أصيبوا في إطلاق نار استهدف حافلة في الضفة الغربية، في ساعة مبكرة اليوم الخميس.

وقالت خدمة الإسعاف الإسرائيلية إن صبيا أصيب بجروح خطيرة جراء إطلاق النار في الهجوم الذي وقع جنوب القدس.

وأضافت أن امرأة (40 عاما) أصيبت أيضا بجروح طفيفة جراء إطلاق النار.

ونقل الاثنان ومصابان آخران إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه بدأ عملية بحث عن مطلق النار وإنه تم إغلاق المنطقة المحيطة ببيت لحم بحواجز الطرق.

وقالت مصادر للجزيرة مباشر إن قوات الاحتلال أغلقت مدينة بيت لحم واقتحمت بلدة الخضر القريبة من موقع إطلاق النار جنوبي القدس.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال حاصرت أحد المنازل في منطقة المخرور بمدينة بيت جالا القريبة من موقع تنفيذ عملية إطلاق النار.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية إنه تم إيقاف حركة المرور قرب موقع إطلاق النار عند حاجز النفق جنوب القدس لملاحقة المنفذين.