الأخبار|سوريا

شاهد: لحظة إطلاق سراح معتقلين سوريين من الفرع 227 أمن عسكري في دمشق

لحظة إطلاق سراح أحد المعتقلين في سوريا ولقائه مع أهله (الفرنسية)
12/12/2024-|آخر تحديث: 12/12/202411:50 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

أظهر تسجيل مصور لحظة إطلاق سراح السجناء من الفرع 227 أمن عسكري المسمى “فرع المنطقة” في العاصمة السورية دمشق.

وتظهر اللقطات التي نشرت في 11 ديسمبر/كانون الأول الجاري لحظة خروج المساجين وهم في حالة ذهول مما يجري، فيما يسأل أحدهم “بشار سقط؟” ليؤكد له عناصر المعارضة المسلحة، والذين أصبحوا أفرادًا من السلطة الجديدة بأنه سقط.

اقرأ أيضا

list of 4 itemsend of list

وسمع صوت التكبير من المساجين لحظة خروجهم وسط عناق وفرحة بين الموجودين.

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري، سيطرت المعارضة السورية المسلحة على العاصمة دمشق وقبلها مدن أخرى، مع انسحاب قوات النظام من المؤسسات العامة والشوارع، لينتهي بذلك عهد دام 61 عاما من حكم نظام حزب البعث و53 سنة من حكم عائلة الأسد.

وأطلق المسلحون وقتها سراح السجناء في أغلب السجون السورية التي كان أبرزها سجن صيدنايا الذي يعرف بالمسلح البشري.

المصدر : الجزيرة مباشر

إعلان