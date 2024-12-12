شاهد: لحظة إطلاق سراح معتقلين سوريين من الفرع 227 أمن عسكري في دمشق
أظهر تسجيل مصور لحظة إطلاق سراح السجناء من الفرع 227 أمن عسكري المسمى “فرع المنطقة” في العاصمة السورية دمشق.
وتظهر اللقطات التي نشرت في 11 ديسمبر/كانون الأول الجاري لحظة خروج المساجين وهم في حالة ذهول مما يجري، فيما يسأل أحدهم “بشار سقط؟” ليؤكد له عناصر المعارضة المسلحة، والذين أصبحوا أفرادًا من السلطة الجديدة بأنه سقط.
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وسمع صوت التكبير من المساجين لحظة خروجهم وسط عناق وفرحة بين الموجودين.
لحظة تحرير معتقلين سوريين من الفرع 227 أمن عسكري المسمى "فرع المنطقة" في #دمشق pic.twitter.com/TuiWq0bFpy
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) December 12, 2024
وفي 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري، سيطرت المعارضة السورية المسلحة على العاصمة دمشق وقبلها مدن أخرى، مع انسحاب قوات النظام من المؤسسات العامة والشوارع، لينتهي بذلك عهد دام 61 عاما من حكم نظام حزب البعث و53 سنة من حكم عائلة الأسد.
وأطلق المسلحون وقتها سراح السجناء في أغلب السجون السورية التي كان أبرزها سجن صيدنايا الذي يعرف بالمسلح البشري.