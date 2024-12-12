الأزهر يعلن عن مبادرة لتحفيظ القرآن الكريم لأبناء المصريين بالخارج
أعلن الأزهر الشريف اليوم الخميس عن إطلاق مبادرة لتحفيظ القرآن الكريم لأبناء المصريين في الخارج، عبر رواق القرآن الكريم بالأزهر، بنظام التعليم عن بعد.
وقال الأزهر في منشور على حسابه على منصة إكس إن هذه المبادرة تهدف إلى “تعزيز ارتباط أبناء الجاليات المصرية بكتاب الله، وتيسير تعلم القرآن وتعزيز الهوية الإسلامية”.
اقرأ أيضاlist of 4 items
الأزهر يصدر فتوى بشأن ظاهرة المراهنات على المباريات الرياضية
يؤثر في 63 مليون مواطن.. الدعم النقدي يثير جدلا واسعا في مصر.. هل تكفي 6 دولارات شهريا للفرد؟
مصر.. حزن شديد إثر مصرع فتاة وأمها خلال عودتهما من مسابقة دولية لحفظ القرآن الكريم (فيديو)
شروط التقدم
وأوضح الأزهر شروط التقدم لهذه المبادرة، وهي “أن يكون الطالب متقنًا للغة العربية، وأن يكون مقيمًا خارج مصر، وأن يجتاز اختبار تحديد المستوى”.
كما أشار إلى أنه يجب ألا يقل عمر المتقدم عن 5 سنوات للتسجيل في رواق الاطفال، وعن 13 سنة للتسجيل في رواق الكبار.
ومن المخطط أن تبدأ الدفعة الأولى لهذه المبادرة في شهر يناير/كانون الثاني 2025 بقدرة استيعابية قدرها 5000 دراس.
أعلن #الأزهر الشريف عن إطلاق مبادرة لتحفيظ القرآن الكريم لأبناء المصريين في الخارج عبر رواق القرآن الكريم بـ #الجامع_الأزهر بنظام التعليم عن بعد؛ بهدف تعزيز ارتباط أبناء الجاليات المصرية بكتاب الله، وتيسير تعلم القرآن, وتعزيز الهوية الإسلامية.
* بداية التقديم: لمدة 15 يوما بدء… pic.twitter.com/PqLrC3w4f4
— الأزهر الشريف (@AlAzhar) December 12, 2024