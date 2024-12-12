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الأزهر يعلن عن مبادرة لتحفيظ القرآن الكريم لأبناء المصريين بالخارج

الأزهر قال إن المبادرة تهدف إلى تعزيز ارتباط أبناء الجاليات المصرية بكتاب الله
الأزهر قال إن المبادرة تهدف إلى تعزيز ارتباط أبناء الجاليات المصرية بكتاب الله (رويترز)
12/12/2024

أعلن الأزهر الشريف اليوم الخميس عن إطلاق مبادرة لتحفيظ القرآن الكريم لأبناء المصريين في الخارج، عبر رواق القرآن الكريم بالأزهر، بنظام التعليم عن بعد.

وقال الأزهر في منشور على حسابه على منصة إكس إن هذه المبادرة تهدف إلى “تعزيز ارتباط أبناء الجاليات المصرية بكتاب الله، وتيسير تعلم القرآن وتعزيز الهوية الإسلامية”.

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شروط التقدم

وأوضح الأزهر شروط التقدم لهذه المبادرة، وهي “أن يكون الطالب متقنًا للغة العربية، وأن يكون مقيمًا خارج مصر، وأن يجتاز اختبار تحديد المستوى”.

كما أشار إلى أنه يجب ألا يقل عمر المتقدم عن 5 سنوات للتسجيل في رواق الاطفال، وعن 13 سنة للتسجيل في رواق الكبار.

ومن المخطط أن تبدأ الدفعة الأولى لهذه المبادرة في شهر يناير/كانون الثاني 2025 بقدرة استيعابية قدرها 5000 دراس.

 

المصدر : تويتر + صحف ومواقع مصرية

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