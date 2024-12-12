بشار الأسد في لقاء سابق: الذي يهرب من سوريا إما ضعيف أو جبان.. وناشطون يعلقون (فيديو)

تداول ناشطون على مواقع التواصل مقابلة تعود لعام 2012 للرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، يتحدث فيها عن ما يدفع الرئيس للخروج من سوريا، بعد سؤاله عن إمكانية أن يفعل ذلك إبان بدء الثورة في العام 2011.

وقال الأسد في المقابلة: “الذي يهرب من سوريا إما ضعيف أو سيئ، الشخص الجيد لا يهرب خارج الوطن”.

وأشار كلام الرئيس المخلوع سخرية واسعة على مواقع التواصل من السوريين، وذلك بعد فراره يوم دخول المعارضة إلى دمشق 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري إلى مكان غير معلوم، قبل أن تعلن موسكو وصوله إلى روسيا.

ولم يقم الأسد بخطاب للشعب أو توجيهه أو إلقاء أي كلمة بشأن الأحدث الأخيرة قبل أو بعد مغادرته سوريا.

وتفاعل السوريون على مواقع التواصل مع هروب الأسد، وكيف أنه أصبح لاجئا في روسيا.

بشار الأسد في لقاء أرشيفي: الذي يهرب من سوريا إما ضعيف أو سيئ، الشخص الجيد لا يهرب خارج الوطن.. شاهد كيف تفاعل سوريون مع خبر لجوئه إلى روسيا pic.twitter.com/PQ2GVE7owI — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) December 12, 2024

وفي 8 كانون الأول/ديسمبر الجاري، أعلنت وزارة الخارجية الروسية، في بيان، أن الأسد، الزعيم المخلوع قرر التخلي عن منصبه وغادر البلاد.

وبعد يوم، قال متحدث الرئاسة الروسية “الكرملين” دميتري بيسكوف، خلال مؤتمر صحفي، إن قرار منح اللجوء للأسد وأسرته يعود إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.