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بشار الأسد في لقاء سابق: الذي يهرب من سوريا إما ضعيف أو جبان.. وناشطون يعلقون (فيديو)

رئيس النظام السوري بشار الأسد (غيتي - أرشيفية)
12/12/2024-|آخر تحديث: 12/12/202409:25 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

تداول ناشطون على مواقع التواصل مقابلة سابقة للرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، يتحدث فيها عن ما يدفع الرئيس للخروج من سوريا، بعد سؤاله عن إمكانية أن يفعل ذلك إبان بدء الثورة في العام 2011.

وقال الأسد في المقابلة: “الذي يهرب من سوريا إما ضعيف أو سيئ، الشخص الجيد لا يهرب خارج الوطن”.

وأوضح في المقابلة التي جرت في 29 أغسطس/آب 2012: “من يفر؟ إما إنسان قدم له المال فهو فاسد ومرتشي فخرج لأسبابه، أو شخص جبان هدد من قبل إرهابيين أو جهة أخرى، أو (شخص) لم يكن لديه أمل بمستقبل مشرق فخاف من هذا المستقبل وهرب”.

وأثار كلام الرئيس المخلوع سخرية واسعة على مواقع التواصل من السوريين، وذلك بعد فراره يوم دخول المعارضة إلى دمشق 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري إلى مكان غير معلوم، قبل أن تعلن موسكو وصوله إلى روسيا.

ولم يقم الأسد بخطاب للشعب أو توجيهه أو إلقاء أي كلمة بشأن الأحداث الأخيرة قبل أو بعد مغادرته سوريا.

وتفاعل السوريون على مواقع التواصل مع هروب الأسد، وكيف أنه أصبح لاجئا في روسيا.

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري، أعلنت وزارة الخارجية الروسية، في بيان، أن الأسد قرر التخلي عن منصبه وغادر البلاد.

وبعد يوم، قال متحدث الرئاسة الروسية “الكرملين” دميتري بيسكوف، خلال مؤتمر صحفي، إن قرار منح اللجوء للأسد وأسرته يعود إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

 

 

المصدر : الجزيرة مباشر

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