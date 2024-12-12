بشار الأسد في لقاء سابق: الذي يهرب من سوريا إما ضعيف أو جبان.. وناشطون يعلقون (فيديو)

تداول ناشطون على مواقع التواصل مقابلة سابقة للرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، يتحدث فيها عن ما يدفع الرئيس للخروج من سوريا، بعد سؤاله عن إمكانية أن يفعل ذلك إبان بدء الثورة في العام 2011.

وقال الأسد في المقابلة: “الذي يهرب من سوريا إما ضعيف أو سيئ، الشخص الجيد لا يهرب خارج الوطن”.

وأوضح في المقابلة التي جرت في 29 أغسطس/آب 2012: “من يفر؟ إما إنسان قدم له المال فهو فاسد ومرتشي فخرج لأسبابه، أو شخص جبان هدد من قبل إرهابيين أو جهة أخرى، أو (شخص) لم يكن لديه أمل بمستقبل مشرق فخاف من هذا المستقبل وهرب”.

وأثار كلام الرئيس المخلوع سخرية واسعة على مواقع التواصل من السوريين، وذلك بعد فراره يوم دخول المعارضة إلى دمشق 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري إلى مكان غير معلوم، قبل أن تعلن موسكو وصوله إلى روسيا.

ولم يقم الأسد بخطاب للشعب أو توجيهه أو إلقاء أي كلمة بشأن الأحداث الأخيرة قبل أو بعد مغادرته سوريا.

وتفاعل السوريون على مواقع التواصل مع هروب الأسد، وكيف أنه أصبح لاجئا في روسيا.

بشار الأسد في لقاء أرشيفي: الذي يهرب من سوريا إما ضعيف أو سيئ، الشخص الجيد لا يهرب خارج الوطن.. شاهد كيف تفاعل سوريون مع خبر لجوئه إلى روسيا pic.twitter.com/PQ2GVE7owI — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) December 12, 2024

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري، أعلنت وزارة الخارجية الروسية، في بيان، أن الأسد قرر التخلي عن منصبه وغادر البلاد.

وبعد يوم، قال متحدث الرئاسة الروسية “الكرملين” دميتري بيسكوف، خلال مؤتمر صحفي، إن قرار منح اللجوء للأسد وأسرته يعود إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

جبان، خائن وضعيف كل هذه الصفات تنطبق عليك #الأسد دمرت بلدا وشعبا لأكمله وكنت تحاضر فيهم بمفاهيمك الغبية يوما بعد يوم، منذ السيارة الحمراء والبيضاء في خطاب القسم عام ٢٠٠٠ وحتى آخر ظهور لديك، لم تتعلم شيئا خلال ربع قرن من حكم بلد الحضارة #سورية فتعسا لك #سوريا https://t.co/Bzm6sKFqGN — Radwan Ziadeh رضوان زيادة (@radwanziadeh) December 11, 2024

السوريون يعيدون نشر حوار تليفزيوني لبشار الأسد، يصف فيه من يهرب من سوريا بأنه إما فاسد أو ضعيف أو جبان، ويؤكد أن الشخص الجيد لا يهرب خارج الوطن، لم يكن الطاغية المجرم يتصور أن الدنيا تدور، وأن الأيام دول، وأن اللاجئ سيعود، ومن أجبره على اللجوء سيصبح هو اللاجئ pic.twitter.com/vqSa0f99ho — جمال سلطان (@GamalSultan1) December 12, 2024