عقبات أمام عودة سوريين لبلدهم عبر الحدود مع تركيا

بعد أيام من سقوط نظام الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، لا يزال آلاف السوريين يتوافدون إلى معبر باب الهوى، على الحدود التركية السورية، راغبين بالعودة لوطنهم بعد سنوات طويلة من الغياب، لكن العشرات منهم يعودون بخيبة أمل كبيرة بسبب منعهم من دخول سوريا لأسباب عديدة.

من بينهم محمد، لاجئ سوري في مدينة كجالي التركية، الذي قال للجزيرة مباشر إنه كان متحمسا للعودة إلى سوريا، لدرجة أنه ترك عائلته مؤقتا في تركيا لكي يذهب إلى معبر باب الهوى ويعود لبلاده بعد سقوط النظام، لكنه لم ينجح في ذلك.

وأوضح الشاب السوري أن سبب منعه من العودة لسوريا هو مشكلة يواجهها على هويته التركية، قائلا إنه “علي كود 99” (الذي يشير إلى أنه مطلوب للشرطة الدولية)، وتطالبه السلطات التركية بمراجعة أجهزة القضاء.

وأضاف بحسرة “إذا الدولة التركية ما بدها تطلعني خليها تدبر لي أموري، وتطلع لي بطاقة “كيملك”، وهي بطاقة حماية مؤقتة تصدر للاجئين السوريين في تركيا.

وتابع غاضبا “رحت أطالب بالكيملك في المحكمة العليا وما خليت محامين ليساعدوني وما حدا طلع لي شي، وهلا بدي أنزل على بلدي بعد التحرير وبدنا نفرح ما بينزلونا”.

مزدوجو الجنسية

أما الشاب السوري أحمد قويدر، فكشف عن أسباب منعه من العودة لسوريا قائلا “أنا معي جواز ألماني، والمفروض أن معي جنسية سورية بس ما معي جواز سوري. ما بقدر أدخل بالجواز الألماني، ومن الصبح أذهب من معبر لآخر وبحاول أدخل بأي طريقة تضمن لي الخروج من سوريا إن رغبت”.

وعن سبب تعجله بالعودة إلى سوريا أضاف “والله عايز أروح أبحث عن جثة أبي وهويته”، مشيرا إلى أن وجهته الأولى للبحث عن والده هي سجن صيدنايا.

وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قال بعد سقوط نظام الأسد إنه “مع ازدياد استقرار سوريا، بإذن الله، ستزداد العودة الطوعية والآمنة” للاجئين السوريين إلى بلدهم.