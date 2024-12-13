الأخبار|سوريا

النمسا تعرض مكافأة على اللاجئين السوريين ليعودوا إلى بلادهم

المستشار النمساوي كارل نيهامر (غيتي)
13/12/2024-|آخر تحديث: 13/12/202406:45 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

عرضت الحكومة النمساوية الجمعة “مكافأة عودة” قدرها ألف يورو (نحو 1050 دولارًا) للاجئين السوريين الراغبين في العودة إلى بلادهم بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد.

وكان المستشار النمساوي كارل نيهامر قد سارع إلى التفاعل مع سقوط الأسد يوم الأحد الماضي، مشيرًا إلى ضرورة إعادة تقييم الوضع الأمني في سوريا للنظر في إمكانية ترحيل اللاجئين السوريين.

وأوضحت الحكومة النمساوية أنها ستركز حاليًّا على عمليات الترحيل الطوعية، مؤكدة أنه لا يمكن ترحيل الأشخاص قسرًا إلا بعد اتضاح مسار الأوضاع في سوريا. كما أعلنت تعليق النظر في طلبات اللجوء المقدَّمة من السوريين، على غرار ما فعلته 12 دولة أوروبية.

ويواجه نيهامر -شأنه شأن العديد من المحافظين في أوروبا– ضغوطًا من اليمين المتطرف، في محاولة لتشديد سياسات الهجرة. ويشكل السوريون أكبر مجموعة من طالبي اللجوء في النمسا العضو في الاتحاد الأوروبي.

وكتب نيهامر في تغريدة باللغة الإنجليزية على منصة إكس “النمسا ستدعم السوريين الراغبين في العودة إلى وطنهم بمكافأة عودة قدرها 1000 يورو. البلاد تحتاج الآن إلى مواطنيها لإعادة بنائها”.

غير أن عدد السوريين الذين قد يقبلون هذا العرض لا يزال غير واضح، خاصة مع تعليق شركة الطيران الوطنية النمساوية رحلاتها إلى الشرق الأوسط بسبب الوضع الأمني، مما يعني أن المكافأة المقترحة قد لا تغطي تكاليف السفر بالكامل.

وتبلغ تكلفة تذكرة الذهاب فقط على الدرجة الاقتصادية إلى بيروت -وهي نقطة انطلاق شائعة للمسافرين المتجهين برًّا إلى دمشق– نحو 1066 يورو (1120 دولارًا) على الأقل على متن الخطوط الجوية التركية، وفقًا لموقع الشركة على الإنترنت.

المصدر : الجزيرة مباشر

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