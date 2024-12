النمسا تعرض مكافأة على اللاجئين السوريين ليعودوا إلى بلادهم

عرضت الحكومة النمساوية الجمعة “مكافأة عودة” قدرها ألف يورو (نحو 1050 دولارًا) للاجئين السوريين الراغبين في العودة إلى بلادهم بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد.

وكان المستشار النمساوي كارل نيهامر قد سارع إلى التفاعل مع سقوط الأسد يوم الأحد الماضي، مشيرًا إلى ضرورة إعادة تقييم الوضع الأمني في سوريا للنظر في إمكانية ترحيل اللاجئين السوريين.

وأوضحت الحكومة النمساوية أنها ستركز حاليًّا على عمليات الترحيل الطوعية، مؤكدة أنه لا يمكن ترحيل الأشخاص قسرًا إلا بعد اتضاح مسار الأوضاع في سوريا. كما أعلنت تعليق النظر في طلبات اللجوء المقدَّمة من السوريين، على غرار ما فعلته 12 دولة أوروبية.

ويواجه نيهامر -شأنه شأن العديد من المحافظين في أوروبا– ضغوطًا من اليمين المتطرف، في محاولة لتشديد سياسات الهجرة. ويشكل السوريون أكبر مجموعة من طالبي اللجوء في النمسا العضو في الاتحاد الأوروبي.

وكتب نيهامر في تغريدة باللغة الإنجليزية على منصة إكس “النمسا ستدعم السوريين الراغبين في العودة إلى وطنهم بمكافأة عودة قدرها 1000 يورو. البلاد تحتاج الآن إلى مواطنيها لإعادة بنائها”.

Austria will support Syrians, who wish to return to their home country, with a return bonus of 1,000 Euro. The country now needs its citizens in order to be rebuilt. Ongoing asylum procedures for Syrian citizens in Austria will continue to be suspended.

