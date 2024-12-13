تقرير يكشف بالأرقام حجم ثروة بشار الأسد ومكان إقامته في موسكو

ترك رئيس النظام السوري بشار الأسد، برفقة زوجته أسماء وأبنائهم الثلاثة البالغين، قصورهم في سوريا ليبدأوا حياة جديدة في روسيا، بعد أن منحهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حق اللجوء.

واعتادت أسماء الأسد، المولودة في لندن، التي أصبحت جزءًا من النظام السوري بزواجها من الأسد، على حياة الترف والبذخ، وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أنها أنفقت مئات الآلاف من الدولارات على الأثاث والملابس خلال فترة حكم زوجها للبلاد.

وتشير تقديرات وزارة الخارجية الأمريكية إلى أن ثروة عائلة الأسد تبلغ حوالي 2 مليار دولار، مخبّأة في حسابات مصرفية متعددة، وشركات وهمية، وملاذات ضريبية خارجية، إلى جانب محافظ عقارية واسعة النطاق.

20 شقة

وتشير تقارير إلى أن عائلة الأسد اشترت ما لا يقل عن 20 شقة في موسكو بقيمة تزيد عن 30 مليون جنيه إسترليني في السنوات الأخيرة.

وأكد الكرملين، أن العائلة حصلت على حق اللجوء بأوامر مباشرة من الرئيس بوتين، ولم يتم الكشف عن تفاصيل إضافية، حيث قال المتحدث باسم الرئاسة دميتري بيسكوف للصحفيين “ليس لدينا ما نقوله عن مكان وجود الأسد”.

ويعتقد على نطاق واسع أن أسماء الأسد، التي تعاني من نوع عدواني من سرطان الدم، قد وصلت إلى موسكو مع ابنتها واثنين من أبنائها قبل أيام من فرار زوجها من سوريا.

وأفادت تقارير بأنه تم اكتشاف أنفاق سرية تحت أحد قصور عائلة الأسد بعد سيطرة المعارضة على العاصمة دمشق، حيث يُعتقد أن الشبكة كانت بمثابة ممر هروب محتمل لرئيس النظام وحلفائه.

ونقلت وسائل إعلام روسية، عن مصدر في “الكرملين” قوله “وصل الأسد وأفراد عائلته إلى موسكو. وروسيا، بناءً على اعتبارات إنسانية، منحتهم حق اللجوء”.

ومن المتوقع أن تنتقل العائلة، بما في ذلك الأبناء حافظ (24 عامًا) وكريم (21 عامًا) والابنة زين (22 عامًا) إلى روسيا، ولم يتضح بعد ما إذا كانوا سيعيشون في عقار خاص أو في مسكن آمن تابع للحكومة.

وفي كلتا الحالتين، يُتوقع أن تحافظ العائلة على مستوى من الفخامة بالنظر إلى ظروفهم المعيشية السابقة وثروتهم الهائلة.

أين يقيم بشار الأسد في موسكو؟

وفي عام 2012، كشفت وثائق “ويكيليكس” عن مراسلات خاصة لأسماء الأسد تظهر أنها أنفقت 350 ألف دولار على أثاث القصر و7 آلاف دولار على أحذية مرصعة بالكريستال.

ووفقًا لتقارير صحيفة “فايننشال تايمز”، اشترت عائلة الأسد ما لا يقل عن 18 شقة فاخرة في مجمع “سيتي أوف كابيتالز” بموسكو، وذلك للحفاظ على عشرات الملايين من الدولارات خارج سوريا أثناء الحرب الأهلية.

ويضم هذا المجمع المكوّن من برجين، أثرياء روسيا، وعددًا من الوزارات الحكومية، والفنادق ذات الخمس نجوم، وشركات متعددة الجنسيات.

ومن المرجح أن يصبح هذا المبنى الفاخر مقر إقامة جديد لعائلة الأسد في منفاهم، حيث تُظهر صور الشقق في المجمع تجهيزات فاخرة ومفروشات راقية، بالإضافة إلى إطلالات بانورامية على موسكو.

وتربط عائلة الأسد علاقات شخصية قوية بالعاصمة الروسية، حيث حصل حافظ الأسد، الابن الأكبر للرئيس المخلوع، على شهادة الماجستير في الرياضيات البحتة من جامعة موسكو الحكومية “لومونوسوف” في يونيو/حزيران 2023، بحضور والدته أسماء الأسد.