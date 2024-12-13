“خدعة الحفيد”.. حملة أوروبية تطيح بشبكات احتيال محترفة تستهدف كبار السن

كثفت سلطات الأمن في العديد من الدول الأوروبية جهودها للتصدي لما يعرف بـ”خدعة الحفيد”، وهي أسلوب احتيالي يستهدف كبار السن.

وأعلن الادعاء العام الألماني والشرطة في برلين، في بيان مشترك، أن حملة أمنية مكثفة نُفذت في مدينة كاسل بين 25 نوفمبر/تشرين الثاني و6 ديسمبر/كانون الأول، أسفرت عن القبض على 20 شخصًا متلبسين بجرائم احتيال.

وتمكّن محققون من ألمانيا ولوكسمبورغ والنمسا وبولندا وسويسرا وسلوفاكيا والتشيك والمجر، بالتعاون مع هيئة الشرطة الأوروبية (يوروبول)، من إحباط 391 محاولة احتيال من هذا النوع، ما حال دون وقوع أضرار مالية تزيد عن 4.85 مليون يورو. وشارك في هذه العمليات أكثر من ألف عنصر أمني على مدار أسبوعين.

ووفقًا لتقديرات مكتب الشرطة الجنائية في ولاية سكسونيا السفلى الألمانية، فقد تمكنت السلطات من منع عمليات احتيال كانت ستؤدي إلى خسائر تقدر بـ1.5 مليون يورو في الولاية وحدها.

أسلوب الخداع

وبحسب البيانات، يستهدف المحتالون كبار السن عبر اتصالات هاتفية، حيث يزعمون أنهم أفراد من الأسرة ويطلبون مبالغ مالية كبيرة لدفع كفالات طارئة إثر حادث مزعوم. وغالبًا ما تأتي هذه المكالمات من مراكز اتصال في بولندا.

وفي بولندا، داهم المحققون ثلاثة مراكز اتصال، منها اثنان في شقق وغرفة بفندق في العاصمة وارسو، وألقوا القبض على 6 مشتبه بهم يعملون بأسلوب “احترافي للغاية”.

وأوضح البيان أن هذه الحملة تعتبر العملية الثالثة العابرة للحدود التي تستهدف هذا النوع من الجرائم، مما يؤكد التزام السلطات الأمنية في أوروبا بمكافحة هذه الظاهرة المتنامية وحماية كبار السن من الوقوع ضحايا لهذه الاحتيالات.