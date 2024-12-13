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دماء في محكمة بورصة.. هجوم مسلح يودي بحياة مسؤول تركي ويصيب آخرين (شاهد)

فتح تحقيق شامل في الواقعة

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13/12/2024-|آخر تحديث: 13/12/202403:36 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

شهدت محكمة مدينة بورصة التركية، هجومًا مسلحًا خلال جلسة استماع في قضية قتل بمحكمة الجنايات السادسة العليا، ما أسفر عن مقتل شخصين، أحدهما مسؤول، وإصابة اثنين من عناصر الدرك بجروح خطيرة.

ووقع الحادث حوالي الساعة 11 صباحًا، حيث تم نقل المصابين إلى المستشفى بواسطة سيارات الإسعاف، فيما هرعت فرق الشرطة والتحقيق الجنائي إلى مكان الحادث. وأعلنت النيابة العامة في بورصة فتح تحقيق شامل في الواقعة.

تصريحات رسمية حول الحادث

وأكد وزير الصحة كمال مميش أوغلو، في بيان من مقر محافظة بورصة، أن الهجوم أسفر عن مقتل شخصين وإصابة اثنين من عناصر الدرك بجروح خطيرة.

ومن جانبه، أعلن وزير العدل يلماز تونج عبر منصة إكس أن والد المشتكي، المتهم “ك.إ”، المسؤول عن إطلاق النار الذي أودى بحياة شخصين وإصابة عنصرين من الدرك، قد تم القبض عليه مع السلاح المستخدم. كما تم اعتقال 10 أشخاص آخرين، بينهم من ساعدوا المشتبه به أو يُشتبه في تقصيرهم في منع الحادث.

وأشارت السلطات إلى استمرار التحقيقات لكشف ملابسات الهجوم وضمان تقديم المسؤولين إلى العدالة.

المصدر : مواقع التواصل + وسائل إعلام تركية + وكالات

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