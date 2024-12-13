دماء في محكمة بورصة.. هجوم مسلح يودي بحياة مسؤول تركي ويصيب آخرين (شاهد)

شهدت محكمة مدينة بورصة التركية، هجومًا مسلحًا خلال جلسة استماع في قضية قتل بمحكمة الجنايات السادسة العليا، ما أسفر عن مقتل شخصين، أحدهما مسؤول، وإصابة اثنين من عناصر الدرك بجروح خطيرة.

ووقع الحادث حوالي الساعة 11 صباحًا، حيث تم نقل المصابين إلى المستشفى بواسطة سيارات الإسعاف، فيما هرعت فرق الشرطة والتحقيق الجنائي إلى مكان الحادث. وأعلنت النيابة العامة في بورصة فتح تحقيق شامل في الواقعة.

Bursa Adliyesin de silahlı yaralama. jandarmanın durumu iyi sanık ağır yaralı!

Allah, devletimizi korusun! pic.twitter.com/DHZgL7yu1j — Erdal Şahan💧 (@erdal1sahan) December 13, 2024

تصريحات رسمية حول الحادث

وأكد وزير الصحة كمال مميش أوغلو، في بيان من مقر محافظة بورصة، أن الهجوم أسفر عن مقتل شخصين وإصابة اثنين من عناصر الدرك بجروح خطيرة.

Bursa Adliyesi duruşma salonunda meydana gelen silahlı saldırıyla ilgili olarak Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında; ateşli silah kullanmak suretiyle olayın tarafı 2 kişinin ölümüne ve 2 jandarma kolluk görevlimizin… — Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) December 13, 2024

ومن جانبه، أعلن وزير العدل يلماز تونج عبر منصة إكس أن والد المشتكي، المتهم “ك.إ”، المسؤول عن إطلاق النار الذي أودى بحياة شخصين وإصابة عنصرين من الدرك، قد تم القبض عليه مع السلاح المستخدم. كما تم اعتقال 10 أشخاص آخرين، بينهم من ساعدوا المشتبه به أو يُشتبه في تقصيرهم في منع الحادث.

وأشارت السلطات إلى استمرار التحقيقات لكشف ملابسات الهجوم وضمان تقديم المسؤولين إلى العدالة.