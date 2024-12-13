شاهد: أمّ تروي كيف أعادت صرختها الحياة إلى طفلها الذي دُفن تحت الركام في غزة (فيديو)

روت أمّ فلسطينية قصة مؤثرة عن نجاة ابنها من الموت بأعجوبة، بعد أن ظنت أنها فقدته تحت أنقاض منزلهم المدمر، جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

وقالت الأم للجزيرة مباشر إن ابنها أسامة -وهو طفلها الوحيد بعد 10 أعوام من الانتظار- دُفن تحت الركام إثر غارة إسرائيلية استهدفت منزلهم.

وأضافت أنها ظلت تصرخ وتنادي على ابنها، حتى تمكن المسعفون من انتشاله بعد نحو ربع ساعة من الحفر، ونُقل إلى مستشفى العودة وهو فاقد للوعي.

وتابعت الأم في شهادتها أنها لحقت بابنها إلى المستشفى، حيث أُبلغت بوفاته ونقله إلى مستشفى شهداء الأقصى لعدم توفر ثلاجات في مستشفى العودة.

وفي لحظة مؤثرة، قالت الأم إنها كانت تودّع ابنها للمرة الأخيرة، عندما صرخت صرخة قوية “هزت أرجاء المكان”. وأضافت “بعدما صرخت، وكأن هذا الصوت أحيا روحًا في داخل أسامة”.

ووصفت الأم كيف استعاد ابنها وعيه فجأة وهو ملفوف في الكفن، وبدأ يتقيأ الركام والحجارة، مما أدى إلى فرار اثنين من الأطباء من هول المشهد، على حد قولها.

ويتعرض قطاع غزة لعدوان إسرائيلي مستمر منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، أسفر عن استشهاد عشرات الآلاف من المدنيين معظمهم من الأطفال والنساء، وتدمير واسع للمنازل والبنية التحتية.