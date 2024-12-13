فاجعة في الأردن.. حريق يودي بحياة 6 داخل دار للمسنين وإصابة عشرات آخرين

لقي 6 أشخاص مصرعهم وأصيب 60 آخرون، بينهم خمسة إصاباتهم بالغة، جراء حريق اندلع في دار لرعاية المسنين في العاصمة الأردنية عمان، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء الأردنية الرسمية، اليوم الجمعة.

وصرحت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، بأن الحريق شب في الطابق الأول لجمعية “الأسرة البيضاء – دار ضيافة المسنين”، مما أدى إلى وفاة 6 نزلاء وإصابة 55 آخرين بجروح متوسطة.

وأضافت الوزيرة أن الحريق امتد في المركز الذي يضم 111 نزيلاً على مساحة 80 متراً مربعاً، حيث تم إخلاء باقي النزلاء إلى مراكز أخرى، ونقل المصابين إلى مستشفيات حكومية لتلقي العلاج.

سبب الحريق

وأشارت التحقيقات الأولية إلى أن نظام إطفاء الحريق كان فعّالاً وتم الكشف عليه مؤخراً، لكن الحريق وقع بفعل أحد نزلاء الدار. وأوضحت الجهات المعنية أن الوفيات حدثت نتيجة استنشاق الأدخنة الكثيفة، مشيرة إلى أن التحقيقات ما زالت مستمرة تمهيداً لرفع النتائج إلى الجهات القضائية المختصة.

وزار رئيس الوزراء جعفر حسان، المصابين في مستشفيات البشير والتوتنجي برفقة وزراء التنمية الاجتماعية والداخلية والاتصال الحكومي ومدراء المستشفيات، بالإضافة إلى مدير الدفاع المدني الذي قدم إيجازاً شاملاً حول الحادثة. ووجه رئيس الوزراء بتقديم كافة الاحتياجات الصحية اللازمة ومتابعة أحوال المسنين الذين تم إخلاؤهم إلى مراكز أخرى.