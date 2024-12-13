وليد بركات.. مقدسي يروي ظروف اعتقاله لمدة 43 عاما في سجون الأسد (فيديو)

وصف وليد بركات الذي قضى 43 عاما في سجون النظام السوري السابق معاناته وحرمانه طوال هذه السنوات كلها من أبسط حقوق الإنسان.

وقال بركات في مقابلة مع الجزيرة مباشر، الخميس “عانيت من الفقر والجوع والمرض لكن صبرت”.

وروى ظروف اعتقاله قائلا إن عمره وقتها كان 25 عاما، حيث كان يبحث عن الدراسة في جامعة دمشق، ولكن تم اعتقاله أثناء دخوله مطار دمشق، مشيرا إلى أنه قضى 43 عاما في السجن حتى تم تحريره بعد أن بلغ عمره 68 عاما.

“500 ألف معتقل”

وتابع “أمضيت ريعان شبابي في السجن، وبعد أن خرجت توجهت إلى سجن صيدنايا لأجد جمعا غفيرا من الناس يبحثون عن أولادهم دون جدوى”، مشيرا إلى أنه يعتقد أن عدد المعتقلين في سجون الأسد فاق 500 ألف معتقل.

وأضاف بركات وهو يبكي “خلال فترة سجني توفي أغلب من كنت أحبهم، رحمهم الله”.

وكانت قوات المعارضة السورية المسلحة دخلت دمشق، الأحد، وتمكنت من تحرير أعداد كبيرة من المعتقلين في سجون نظام الأسد، ومن بينها سجن صيدنايا في ريف دمشق الذي اشتهر ببشاعة الانتهاكات للمعتقلين فيه.