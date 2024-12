ترامب يقلب عقارب الزمن ويعتزم إلغاء التوقيت الصيفي ويوضّح الأسباب

أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، رغبته في إنهاء العمل بنظام التوقيت الصيفي في الولايات المتحدة.

وفي منشور على منصة “تروث سوشيال”، أكد أن الحزب الجمهوري سيبذل جهوده لإلغاء هذه الممارسة عند عودته إلى المنصب، مشيرًا إلى أن التوقيت الصيفي “غير مريح ومكلف للغاية للأمة”.

The Republican Party will use its best efforts to eliminate Daylight Saving Time, which has a small but strong constituency, but shouldn’t! Daylight Saving Time is inconvenient, and very costly to our Nation.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 13, 2024