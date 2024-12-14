ترامب يقلب عقارب الزمن ويعتزم إلغاء التوقيت الصيفي ويوضّح الأسباب

أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، رغبته في إنهاء العمل بنظام التوقيت الصيفي في الولايات المتحدة.

وفي منشور على منصة “تروث سوشيال”، أكد أن الحزب الجمهوري سيبذل جهوده لإلغاء هذه الممارسة عند عودته إلى المنصب، مشيرًا إلى أن التوقيت الصيفي “غير مريح ومكلف للغاية للأمة”.

The Republican Party will use its best efforts to eliminate Daylight Saving Time, which has a small but strong constituency, but shouldn’t! Daylight Saving Time is inconvenient, and very costly to our Nation. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 13, 2024

يُذكر أن نظام التوقيت الصيفي، الذي يتم فيه تقديم الوقت ساعة واحدة في الربيع وتأخيره ساعة في الخريف، كان قد اعتمد لأول مرة خلال الحرب العالمية الثانية عام 1942، بهدف تعظيم ساعات النهار في أشهر الصيف.

انتقادات متزايدة

وعلى الرغم من استخدامه لعقود، فإنه يواجه انتقادات متزايدة بسبب تأثيره على الاقتصاد والحياة اليومية.

وفي السنوات الأخيرة، اقترح مشرعون التخلص من تغيير التوقيت تمامًا، ومن بين أبرز المحاولات كان مشروع “قانون حماية أشعة الشمس”، الذي يهدف إلى جعل التوقيت الصيفي دائمًا.

ولا يزال المشروع، الذي تم تقديمه بدعم من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، متوقفًا. وكان المشروع يحظى بدعم سيناتور فلوريدا ماركو روبيو، الذي اختاره ترامب سابقًا لتولي وزارة الخارجية.