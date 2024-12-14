تقرير: بلينكن ينتهز سقوط الأسد ويطالب العراق بالتحرك ضد الفصائل الموالية لإيران

نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مسؤول أمريكي أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن حث العراق على اتخاذ إجراءات صارمة ضد الفصائل المسلحة المدعومة من إيران، مشيرا إلى أن سقوط الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد جعل طهران في موقف دفاعي.

والتقى بلينكن برئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في زيارة غير معلنة إلى بغداد الجمعة في إطار جولة إقليمية، بعد أيام من قيام فصائل المعارضة السورية بالإطاحة بنظام الأسد، أحد أبرز حلفاء إيران، الذي استمر حكم عائلته نحو نصف قرن.

وقال مسؤول أمريكي إن بلينكن أبلغ السوداني أن إيران في أضعف حالاتها منذ فترة، وأن لدى العراق فرصة لتقليص نفوذ طهران في هذا البلد.

وطلب بلينكن تحديدا من السوداني اتخاذ إجراءات صارمة ضد الفصائل العراقية المسلحة المدعومة من إيران، التي هاجمت القوات الأمريكية في العراق مرارا وطوال سنوات، حسب ما قال المسؤول شرط عدم الكشف عن هويته.

وقال المسؤول إن بلينكن طلب من السوداني أيضا المساعدة في منع نقل الأسلحة الإيرانية عبر الأراضي العراقية إلى أي جماعات تشكل أذرعا لطهران في سوريا.

تعزيز سيادة العراق

وقال بلينكن في بغداد بعد لقائه السوداني “أكدت لرئيس الوزراء التزامنا بالعمل مع العراق بشأن الأمن، والعمل دائما من أجل سيادة العراق للتأكد من تعزيزها والحفاظ عليها”.

وأضاف “أعتقد أن هذه لحظة مناسبة أيضا للعراق لتعزيز سيادته واستقراره وأمنه ونجاحه في المستقبل”، بدون تسمية إيران.

وينتشر جنود أمريكيون في العراق في إطار التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن لمكافحة تنظيم الدولة الإسلامية.

واستُهدف هؤلاء الجنود بعشرات الهجمات الصاروخية وغارات من مسيَّرات شنتها جماعات مسلحة عراقية موالية لإيران، أعلنت مسؤوليتها أيضا عن هجمات ضد إسرائيل.

والحكومة العراقية الحالية محسوبة على “الإطار التنسيقي”، وهو تحالف يتمتع بغالبية برلمانية ومؤلف من أحزاب شيعية وممثلين لقوات الحشد الشعبي الموالية لإيران، إلا أن رئيسها محمد شياع السوداني يحافظ على علاقات جيدة مع الولايات المتحدة.

ورفض المسؤول الأمريكي أن يحدد مضمون رد السوداني، باستثناء قوله إنه يأمل في تجنيب تورط العراق في أي صراع.

كما وعد بلينكن بالعمل مع العراق لمنع عودة تنظيم الدولة الإسلامية، الذي أسَّس “خلافة” في مساحات شاسعة من العراق وسوريا قبل عقد قبل أن يندحر بفضل الهجمات المضادة التي دعمتها كل من الولايات المتحدة وإيران.

تواصل واشنطن مع المعارضة السورية

وقال بلينكن، اليوم السبت، إن الولايات المتحدة أجرت اتصالات مباشرة مع هيئة تحرير الشام التي قادت الهجوم الذي أطاح بالأسد.

وأضاف بلينكن، الذي تحدَّث بعد اجتماع وزراء خارجية دول عربية وتركيا في الأردن، أنه تم الاتفاق على بيان مشترك يحدد المبادئ التي تريد الدول اتباعها في الانتقال السياسي في سوريا، بما في ذلك الشمول واحترام الأقليات.

خلاف أمريكي داخلي

ومن المتوقع أن تشدد الإدارة الأمريكية المقبلة للرئيس دونالد ترامب من إجراءات الولايات المتحدة ضد إيران، على الرغم من أن الرئيس المنتخب أعرب أيضا عن استعداده لإبرام صفقات مع هذا البلد.

ومددت إدارة جو بايدن الشهر الماضي مرة أخرى إعفاء العراق من فرض عقوبات أمريكية أحادية الجانب على إيران، وذلك للسماح للعراق بشراء الكهرباء من جارته.

وانتقد المشرعون الجمهوريون هذه الخطوة، قائلين إن بايدن يسمح بتدفق مالي كبير لإيران يشكل نقيضا للجهود الدولية لعزلها.

وأشار مسؤولو إدارة بايدن إلى أن العقوبات كانت تتجدد باستمرار منذ ولاية ترامب الأولى، وقالوا إن الإعفاءات التي طلبها العراق تساعد في تجنب أزمة الطاقة التي قد تؤدي إلى عدم استقرار جديد في هذا البلد.

ودخلت إدارة بايدن عند توليها السلطة في مفاوضات غير مباشرة مع إيران بهدف إحياء الاتفاق النووي لعام 2015، لكن المفاوضات انهارت جزئيا بسبب خلاف بشأن مدى تخفيف العقوبات الأمريكية ضد إيران.