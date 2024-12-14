“حلم نتنياهو الكبير”.. فيديو جديد للقسام عن الأسرى الإسرائيليين (فيديو)

نشرت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، السبت، فيديو بعنوان “حلم نتنياهو الكبير أن يموتوا جميعا”، في محاولة للضغط على المجتمع الإسرائيلي وحكومته لإبرام صفقة تبادل أسرى جديدة وإنهاء الحرب على غزة.

يبدأ الفيديو بلقطات لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وهو يلقي خطابا، ثم تظهر ساعة رملية تنفد رمالها مع صور لأسرى إسرائيليين في غزة.

ويعرض الفيديو بعد ذلك مشهدا ثلاثي الأبعاد لمقبرة رمزية للأسرى الإسرائيليين، حيث يتناقص عدد الأسرى في إشارة إلى مقتلهم. كما تظهر لقطات لجنود إسرائيليين وهم يحملون نعوشا مغطاة بعلم إسرائيل ويدفنونها في المقبرة.

وفي نهاية الفيديو، يظهر نتنياهو وهو يقف في المقبرة ممسكا بمجرفة، ويبدأ بدفن النعوش بنفسه، ثم يظهر جالسا بين القبور متسائلا “كم تبقّى؟ 99 أم 100؟” في إشارة إلى عدد الأسرى.

ويُختتم الفيديو بعبارة “حلم نتنياهو الكبير أن يموتوا جميعا” بثلاث لغات: العربية والعبرية والإنجليزية.

رد نتنياهو

من جهته، قال نتنياهو إن مقاطع الفيديو الدعائية التي تنشرها حماس “حرب نفسية قاسية وشريرة”.

وأكد نتنياهو أنه على تواصل مستمر مع عائلات الأسرى الإسرائيليين، مشيرا إلى أنهم “يمرون بكابوس رهيب ومستمر”. وأضاف “قلت وأكرر: من يضر برهائننا، دمه في عنقه”.

وزعم أن الحكومة الإسرائيلية ستستمر في “العمل بلا كلل لإعادة جميع الرهائن إلى وطنهم، سواء أكانوا على قيد الحياة أم ماتوا”.

وكانت كتائب القسام قد أعلنت، السبت، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف مؤخرا مكانا يُحتجز فيه بعض الأسرى الإسرائيليين، مشيرة إلى أن القصف تكرر للتأكد من مقتلهم.

وأعلنت حماس قبل أيام أن 33 أسيرا إسرائيليا محتجزين لديها قُتلوا منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، وأكدت أن معظمهم قضوا بقصف الجيش الإسرائيلي على مناطق مختلفة من قطاع غزة.

وأكدت الحركة مرارا أن أي اتفاق لتبادل الأسرى يجب أن يحقق وقف العدوان على قطاع غزة وعودة النازحين إلى مناطقهم.