أمهات شهداء في جنين يتظاهرن احتجاجا على العملية الأمنية لأجهزة السلطة ضد المقاومة (فيديو)

شهدت مدينة جنين في الضفة الغربية المحتلة، اليوم الأحد، وقفة نظمتها أمهات شهداء احتجاجًا على العملية الأمنية التي تنفذها أجهزة السلطة الفلسطينية ضد المقاومة في مخيم جنين.

وتجمعت الأمهات في ساحة ورددن شعارات تؤيد المخيم وأبناءه، وهتفن: “يلي بتسأل إحنا مين.. إحنا كتيبة جنين”، و”بالروح بالدم نفديك يا مخيم”.

وأطلقت قوات أمن السلطة الفلسطينية قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرات.

وفي السياق ذاته، شهد مخيم بلاطة مسيرة تضامنية مع أهالي جنين، أكد المشاركون فيها على وحدة الصف الفلسطيني وضرورة مواجهة سياسات القمع والتنسيق الأمني.

يذكر أن السلطة الفلسطينية أعلنت بدء عملية عسكرية في مخيم جنين تحت مسمى “حماية الوطن”، أدت إلى استشهاد المقاوم يزيد جعايصة بعد إصابته برصاص حي خلال اشتباك مع قوات الأمن الفلسطينية.

وأثارت هذه الأحداث موجة من الغضب الشعبي في جنين، واعتبر المتظاهرون أن هذه الإجراءات تأتي في إطار التنسيق الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي، ودعوا إلى وقفها فورًا ودعم المقاومة في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية المتصاعدة.