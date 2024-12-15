تركيا تعلن موقفها بشأن التعاون العسكري مع القيادة الجديدة في سوريا

أعلن وزير الدفاع التركي يشار غولر استعداد بلاده للتعاون العسكري مع القيادة الجديدة في سوريا، عقب الإطاحة بنظام بشار الأسد.

جاء ذلك خلال إحاطة صحفية بمقر وزارة الدفاع في أنقرة، حيث استعرض الوزير أولويات تركيا في المنطقة.

وأشار غولر، في تصريحات للصحفيين بأنقرة، إلى أن الإدارة الجديدة أعلنت في بيانها الأول احترامها للمؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية بما في ذلك الأمم المتحدة. وأضاف “نعتقد أن علينا منح الإدارة الجديدة فرصة لنرى كيف ستدير البلاد”.

“مستعدون للتعاون”

وعن إمكانية التعاون العسكري مع الحكومة السورية الجديدة، أوضح غولر أن تركيا لديها بالفعل اتفاقيات تعاون وتدريب عسكري مع العديد من الدول، وهي مستعدة لتقديم الدعم للإدارة السورية إذا طُلب ذلك.

الوجود العسكري التركي في سوريا

وكانت تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، قد دعمت المعارضة السورية التي أطاحت بالأسد الأسبوع الماضي، لتنهي الحرب الأهلية التي استمرت 13 عامًا. كما أعادت أنقرة فتح سفارتها في دمشق بعد زيارة قام بها رئيس المخابرات التركية للعاصمة السورية.

ومنذ عام 2016، نفذت تركيا 4 عمليات عسكرية في شمال سوريا بهدف مواجهة التهديدات الأمنية. وتواصل تركيا نشر آلاف الجنود في مناطق مثل عفرين وأعزاز وجرابلس ورأس العين وتل أبيض.

وفيما يتعلق بالوجود العسكري التركي في سوريا، قال غولر إن أنقرة قد تناقش هذا الأمر مع الإدارة الجديدة “إذا اقتضت الظروف”، مما يفتح الباب لإعادة تقييم الوضع الأمني والعسكري في المرحلة المقبلة.