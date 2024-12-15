شاهد: مقاتلو سرايا القدس يفجرون دبابة وجرافة بمخيم الفارعة ويشتبكون مع قوات الاحتلال في طوباس

نشرت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم الأحد، مقطع فيديو يُظهر عمليات استهداف آليات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم الفارعة ومدينة طوباس بالضفة الغربية المحتلة.

وأظهرت المشاهد التي بثتها سرايا القدس لحظات تفجير دبابة وجرافة عسكرية إسرائيلية في مخيم الفارعة، إضافة إلى استهداف جنود وآليات الاحتلال في محاور القتال بمدينة طوباس.

وبدأ الفيديو بعرض عبوات ناسفة كُتب عليها “مخيم الفارعة”، في إشارة إلى مكان تنفيذ العمليات.

وتأتي هذه العمليات في سياق تصاعد المواجهات بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال في الضفة الغربية، حيث ينفذ الجيش الإسرائيلي اقتحامات شبه يومية لمناطق عدة، مما يؤدي إلى سقوط شهداء وجرحى.

وبالتزامن مع الحرب المستمرة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون من اعتداءاتهم في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة.

ووفقًا لإحصائيات مؤسسات رسمية فلسطينية، أدت هذه الاعتداءات إلى استشهاد 811 فلسطينيًا وإصابة نحو 6500 آخرين منذ بداية التصعيد.