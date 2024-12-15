“طريق القدس يبدأ من دمشق”.. توافد كبير على ضريح صلاح الدين الأيوبي بعد إسقاط الأسد (شاهد)

توافد عدد كبير من السوريين على ضريح صلاح الدين الأيوبي وتمثاله، الموجود في العاصمة دمشق قرب الجامع الأموي، للاحتفاء بسقوط نظام بشار الأسد، بعد سنوات عديدة مُنعوا خلالها من زيارة الأماكن الأثرية.

تحدَّث الشاب عبد الرحمن للجزيرة مباشر “مقام صلاح الدين هو رمز عربي إسلامي بالنسبة للكبار والصغار، هو اللي حارب الصليبيين، واللي فُتحت على إيده عدة بلاد عربية والمسجد الأقصى“.

“طريق القدس يبدأ من دمشق”

تذكَّر الشاب عبد الرحمن كيف كانت فرحة أهل دمشق عند وصول صلاح الدين إلى مدينتهم، فقال “الدمشقيين وقت أجا الناصر صلاح الدين هما اللي فتحوا له الأبواب واستقبلوه فرحانين، وهو كان صاحب مقولة: طريق القدس يبدأ من دمشق”.

حُرم أهالي سوريا من زيارة الأماكن الأثرية خلال حكم بشار الأسد، كما أوضح عبد الرحمن من أمام ضريح صلاح الدين “الدخول لهون كان ممنوع، من سنين كثير ما جينا وما زرنا ها الأماكن الأثرية، فأول ما تحررت قررت آجي أزور الفاتح العظيم صلاح الدين”.

“حررَنا بالماضي وحررناه اليوم”

وفي السياق، قال مواطن سوري آخر للجزيرة مباشر “صلاح الدين حررنا بالماضي، وإحنا حررناه هلا، لأنه مقامه وضريحه وحتى الحديث عنه كان مقيَّدًا في حكم بشار”، مضيفًا “صلاح الدين قدوتنا، وإحنا ماشيين على دربه، والأبطال عنا كثير”.

كما دعا المواطن السائحين إلى زيارة دمشق بعد تحريرها، فتحدَّث “أدعو جميع سياح العالم لحتى ييجوا يشوفوا سوريا الجديدة المحررة”.

“كأنه معنا”

ومن أمام تمثال صلاح الدين في وسط العاصمة دمشق، أكد المواطن السوري سعيد الشيخ أهمية زيارة الأماكن الأثرية “أجينا نزور مقام صلاح الدين، وما شاء الله الوافدين كُثُر، لأنه المقام عريق يستوجب منا كلنا إنه نيجي ونشعر بنشوة السلطان صلاح الدين، وكأنه متجسد معنا”.