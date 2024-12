لغز المسيَّرات المجهولة في سماء أمريكا يثير عاصفة جدل.. السلطات تحقق وترامب يعلق (فيديو)

تستمر المسيَّرات المجهولة في التحليق فوق سماء شمال شرق الولايات المتحدة، حيث أُغلقت مدارج مطار صغير في نيويورك لمدة ساعة مساء الجمعة، بسبب مشاهدات جديدة، حسب بيان صادر عن الحاكمة الديمقراطية للولاية كاثي هوكل. وأكدت السلطات الملاحية أن هذا الإغلاق لم يؤثر في حركة الطيران.

وعلى مدار الأسابيع الماضية، أبلغ سكان نيويورك ونيوجيرسي عن مشاهدات متكررة لطائرات مسيَّرة مضيئة، مما أثار قلقًا عامًّا مع غياب تفسير رسمي لمصدرها.

ABC News crew shows this on TV and says , "We have no idea what it is"

Looks like a star to me: pic.twitter.com/cGGkx0u2xo

