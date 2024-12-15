لغز المسيَّرات المجهولة في سماء أمريكا يثير عاصفة جدل.. السلطات تحقق وترامب يعلق (فيديو)

تستمر المسيَّرات المجهولة في التحليق فوق سماء شمال شرق الولايات المتحدة، حيث أُغلقت مدارج مطار صغير في نيويورك لمدة ساعة مساء الجمعة، بسبب مشاهدات جديدة، حسب بيان صادر عن الحاكمة الديمقراطية للولاية كاثي هوكل. وأكدت السلطات الملاحية أن هذا الإغلاق لم يؤثر في حركة الطيران.

وعلى مدار الأسابيع الماضية، أبلغ سكان نيويورك ونيوجيرسي عن مشاهدات متكررة لطائرات مسيَّرة مضيئة، مما أثار قلقًا عامًّا مع غياب تفسير رسمي لمصدرها.

ABC News crew shows this on TV and says , "We have no idea what it is" Looks like a star to me: pic.twitter.com/cGGkx0u2xo — Casper (@Casper88728495) December 15, 2024

وانتشرت مقاطع مصورة على مواقع التواصل الاجتماعي، بينما انتقد مسؤولون محليون إدارة الرئيس جو بايدن، وقالوا إن استجابتها للظاهرة كانت بطيئة وغير كافية.

وأثار نواب جمهوريون، من بينهم كريس سميث، احتمال أن تكون هذه المسيَّرات مرتبطة بدول أجنبية مثل روسيا أو الصين، رغم غياب أدلة تدعم هذه الادعاءات.

UFOs reported in Minnesota! "You can see one or two orbs hovering, floating around."#ufotwitter pic.twitter.com/YOQLqLFfIF — Red Panda Koala (@RedPandaKoala) December 13, 2024

ترامب يعلق

وانضم الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب إلى الجدل عبر منصته “تروث سوشال”، مشيرًا إلى أنه لا يعتقد أن مثل هذه الأنشطة يمكن أن تحدث دون علم الحكومة، ودعا إلى كشف الحقيقة أو إسقاط المسيَّرات فورًا.

وفي المقابل، دعا عمدة مقاطعة مونماوث بولاية نيوجيرسي السكان إلى الامتناع عن إطلاق النار على هذه المسيَّرات، بينما أكدت السلطات الفدرالية، بما فيها مكتب التحقيقات الفدرالي (FBI) وإدارة الطيران الفدرالية (FAA)، أن تحقيقاتها حتى الآن لم تُظهر أي أدلة على نشاط إجرامي أو تدخل أجنبي.

وقال مسؤول رفيع بوزارة الأمن الداخلي إن “العديد من التقارير عن المسيَّرات ربما تعود إلى طائرات مأهولة صُنفت بالخطأ مسيَّرات”. وأضاف أن تحليل مسارات الطيران المعروفة مع البلاغات المزعومة يدعم هذا الاحتمال، لكنه شدَّد على أن السلطات لا تتجاهل جميع التقارير تلقائيًّا.

وأشار المسؤول إلى أن النشاط الفعلي للطائرات المسيَّرة “من المحتمل أن يكون أقل” مما ورد في البلاغات، حيث تلقى مكتب التحقيقات الفدرالي نحو 5 آلاف بلاغ، منها 100 فقط تبيَّن أنها ذات صلة. وأوضح أن معظم البلاغات جاءت من شهود على الأرض، بينما كانت التقارير الصادرة عن الطيارين نادرة.