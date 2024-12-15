ارتفاع حصيلة شهداء اقتحام الاحتلال لمدرسة في بيت حانون إلى 43 وإجبار الأهالي على النزوح (فيديو)

أفاد مكتب الإعلام الحكومي في غزة بارتكاب قوات الاحتلال الإسرائيلي مجزرة في القطاع، راح ضحيتها العشرات من الفلسطينيين، في وقت تتواصل فيه الهجمات على الطواقم الطبية، ومنع دخول المساعدات الإنسانية.

وقال مدير مكتب الإعلام الحكومي في غزة إسماعيل الثوابتة للجزيرة مباشر، الأحد، إن 43 فلسطينيا على الأقل استشهدوا خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمدرسة خليل عويضة في بيت حانون شمالي قطاع غزة.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة جنود الاحتلال وهم يجبرون النازحين في المدرسة على إخلائها.

وأضاف المسؤول الفلسطيني أن الاحتلال ارتكب خلال الأيام الماضية مجازر ضد الطواقم الطبية؛ مما أدى إلى استشهاد عدد من الأطباء، خاصة في مستشفى كمال عدوان شمال غزة.

وحمّل المسؤول الفلسطيني الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية وكل الدول المشاركة فيما وصفها بـ”الإبادة الجماعية” كامل المسؤولية عن المجازر التي يرتكبها الاحتلال في قطاع غزة.

“أهوال يوم القيامة”

بدوره، وصف الناطق باسم الدفاع المدني محمود بصل المشهد في مدرسة خليل عويضة بـ”أهوال يوم القيامة”.

وأضاف أن أجساد الشهداء تفحمت تماما، وعُثر على جثث مقطوعة الرؤوس وأشلاء متناثرة؛ مما يعكس حجم الدمار الهائل الذي خلفه الهجوم الإسرائيلي.

وأشار بصل إلى وجود ما وصفها بـ”سياسة إسرائيلية ممنهجة” تهدف إلى تفريغ منطقة بيت حانون من سكانها وإجبارهم على النزوح.

وأكد أن قوات الاحتلال تستخدم ما أسماه “كتلة نارية ضخمة” لاستهداف أي حركة في المنطقة.

التهجير القسري من عزبة بيت حانون شمال قطاع غزة. تم اسر الرجال وترحيل النساء pic.twitter.com/gS1NAj4SnB — Hanzala (@Hanzpal2) December 15, 2024

وقد أدانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بشدة اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمدرسة خليل عويضة في شمال قطاع غزة.

وقالت الحركة في بيان نشرته على موقعها الرسمي إن هذا الاقتحام يمثل “إمعانًا في عمليات التطهير العرقي والتهجير القسري” التي تجري في شمال القطاع منذ أكثر من شهرين.

وأضاف البيان أن قوات الاحتلال قامت باعتقال جميع الشبان النازحين في المدرسة واقتادتهم إلى جهة مجهولة. كما أشارت حماس إلى أن القوات الإسرائيلية أجبرت النساء والأطفال على مغادرة مركز الإيواء في المدرسة تحت تهديد السلاح، بعد أن قامت بالتنكيل بهم.

يأتي ذلك في وقت يتواصل فيه العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وسط تزايد أعداد الضحايا المدنيين وتدهور الأوضاع الإنسانية بشكل غير مسبوق.