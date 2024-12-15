الجزيرة مباشر ترصد تفكيك ألغام داخل معسكر في منبج شرقي حلب (فيديو)

رصدت الجزيرة مباشر في جولة ميدانية معسكرًا يحتوي على ألغام تم تفكيكها مؤخرًا في منطقة كانت تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية (قسد) بريف مدينة منبج شرقي محافظة حلب.

وفي حديث خاص للجزيرة مباشر، قال محمد أبو عدنان، القائد الميداني في غرفة عمليات “فجر الحرية” التابعة للجيش الوطني السوري “أثناء تمشيط المعسكر، اكتشفنا كمية كبيرة من الألغام لم نكن نتوقع حجمها”.

وأضاف “تمكنا من تأمين المنطقة بالكامل، حيث قمنا بسحب الصواعق من هذه الألغام لتحييد خطرها”.

وأوضح أبو عدنان أن المعسكر يمتد على مساحة تُقدَّر بنحو 7 كيلومترات مربعة. وقد أظهرت الصور وجود كميات كبيرة من الألغام داخل أحد المباني الرئيسية في المعسكر.

والأحد الماضي، أعلن الجيش الوطني السوري، في إطار عملية “فجر الحرية”، سيطرته على مدينة منبج شمال غربي سوريا.

واشتبك الجيش الوطني السوري مع قوات سوريا الديمقراطية التي كانت تسيطر على المدينة.

وجاءت السيطرة على مدينة منبج، بالتزامن مع سيطرة فصائل المعارضة السورية ضمن إدارة العمليات العسكرية على العاصمة دمشق، وفرار الرئيس السابق بشار الأسد وسقوط نظامه.