إيطاليا.. سباق مع الزمن لإنقاذ خبيرة كهوف محاصرة في أعماق الأرض (شاهد)

بدأت، اليوم الاثنين، عملية إنقاذ واسعة النطاق شمال شرق مدينة بيرجامو الإيطالية لتحرير خبيرة استكشاف الكهوف أوتافيا بيانا، التي حوصرت أثناء رحلة استكشافية مع 8 آخرين داخل كهف “بوينو فونتينو”.

وتقبع بيانا في أعماق الكهف حيث تتراوح درجات الحرارة بين 7 و8 درجات مئوية (44-46 درجة فهرنهايت) في ظل ظروف رطوبة عالية.

È vigile e collaborativa la #speleologa bresciana di 32 anni, Ottavia Piana, che da ormai un giorno e mezzo è intrappolata nella grotta ‘Abisso Bueno Fonteno’. Come procedono i soccorsi ▶️ https://t.co/N7P54foBmU pic.twitter.com/uytXjJ79Xu — Sky tg24 (@SkyTG24) December 16, 2024

ووقع الحادث مساء السبت الماضي عندما سقطت من ارتفاع بلغ نحو 5 أمتار (16 قدمًا) أثناء استكشاف فرع غير مستكشف من الكهف يمتد لمسافة كيلومتر واحد (نصف ميل).

Le immagini aeree di Abisso Bueno Fonteno(BG) dove continuano le operazioni di salvataggio della speleologa Ottavia Piana rimasta bloccata a più di 500 metri di profondità pic.twitter.com/J4TcR9SVP2 — AGTW (@AGTW_it) December 16, 2024

وأكد رجال الإنقاذ أن بيانا لا تزال واعية وتستجيب للمساعدة. ووصلت فرق الإنقاذ إليها في وقت متأخر من مساء الأحد، حيث استخدمت متفجرات صغيرة لاختراق آخر 100 متر للوصول إليها.

وقال ماورو غودوتشي، المتحدث باسم عملية الإنقاذ، إن تحديد المدة الزمنية اللازمة لإتمام عملية تحرير بيانا لا يزال غير ممكن، مشيرًا إلى أن العملية معقدة وتتطلب دقة كبيرة لضمان سلامتها.