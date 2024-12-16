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إيطاليا.. سباق مع الزمن لإنقاذ خبيرة كهوف محاصرة في أعماق الأرض (شاهد)

في ظل ظروف رطوبة عالية

استخدمت فرق الإنقاذ متفجرات صغيرة لاختراق آخر 100 متر للوصول إليها (أب)
16/12/2024

بدأت، اليوم الاثنين، عملية إنقاذ واسعة النطاق شمال شرق مدينة بيرجامو الإيطالية لتحرير خبيرة استكشاف الكهوف أوتافيا بيانا، التي حوصرت أثناء رحلة استكشافية مع 8 آخرين داخل كهف “بوينو فونتينو”.

وتقبع بيانا في أعماق الكهف حيث تتراوح درجات الحرارة بين 7 و8 درجات مئوية (44-46 درجة فهرنهايت) في ظل ظروف رطوبة عالية.

ووقع الحادث مساء السبت الماضي عندما سقطت من ارتفاع بلغ نحو 5 أمتار (16 قدمًا) أثناء استكشاف فرع غير مستكشف من الكهف يمتد لمسافة كيلومتر واحد (نصف ميل).

وأكد رجال الإنقاذ أن بيانا لا تزال واعية وتستجيب للمساعدة. ووصلت فرق الإنقاذ إليها في وقت متأخر من مساء الأحد، حيث استخدمت متفجرات صغيرة لاختراق آخر 100 متر للوصول إليها.

وقال ماورو غودوتشي، المتحدث باسم عملية الإنقاذ، إن تحديد المدة الزمنية اللازمة لإتمام عملية تحرير بيانا لا يزال غير ممكن، مشيرًا إلى أن العملية معقدة وتتطلب دقة كبيرة لضمان سلامتها.

المصدر : وكالات

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