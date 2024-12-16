الرحلة تستغرق 8 ساعات.. إطلاق أول خط قطار مباشر “عالي السرعة” بين باريس وبرلين

أعلنت السلطات الألمانية والفرنسية بدء تشغيل خط قطار مباشر وعالي السرعة يربط بين العاصمة الألمانية برلين والعاصمة الفرنسية باريس، اليوم الاثنين، في رحلة تستغرق 8 ساعات فقط.

وسيمر القطار السريع يوميًّا عبر مدن فرانكفورت، وكارلسروه، وستراسبورغ، حيث سيقوم برحلتين يوميًّا ذهابًا وإيابًا.

ومن المقرر أن تنطلق الرحلة الأولى اليوم في الساعة 12:02 ظهرًا من محطة برلين المركزية، بحضور رئيس السكك الحديدية الألمانية ريشارد لوتس، ووزير النقل الألماني فولكر فيسينج، والسفير الفرنسي في ألمانيا فرانسوا ديلاتر. ومن المتوقع أن يصل القطار إلى باريس في الساعة 7:55 مساءً.

وفي الاتجاه المعاكس، سيغادر القطار السريع لأول مرة من محطة القطار الشرقية في باريس إلى برلين، بحضور رئيس الشركة الوطنية للسكك الحديدية الفرنسية جان بيير فاراندو، ووزير النقل الفرنسي فرانسوا دوروفراي.

ويعزز هذا الخط الجديد الروابط بين ألمانيا وفرنسا، كما يوفر وسيلة نقل مريحة وسريعة بين العاصمتين الأوروبيتين.