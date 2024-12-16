السماح برفع علم الثورة على مبنى السفارة السورية في واشنطن (شاهد)

سمحت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الاثنين، برفع علم الثورة السورية على مبنى السفارة السورية في واشنطن، في خطوة لا تخلو من دلالة.

وكان أعضاء البعثة الأمريكية لمجلس سوريا الديمقراطية والممثلين السياسيين لشمال وشرق سوريا، موجودين عند السفارة السورية في واشنطن العاصمة، ورفعوا علم الاستقلال السوري ونقلوا رسائل الوحدة، وذلك في إطار الاعتراف بالتغيرات التي شهدتها الساحة السورية والتوجهات الجديدة التي يمثلها هذا العلم.

Syrian Democratic Council (SDC) representatives in Washington raised the Syrian Independence flag and delivered messages of unity on the grounds of the Syrian Embassy in Washington DC. @sinam56 @bsishak #Syria #SDF #Rojava pic.twitter.com/NrFgylf3HA — Mutlu Civiroglu (@mutludc) December 13, 2024

وكان وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، قد أعلن في وقت سابق، أن واشنطن أجرت اتصالًا مباشرًا مع هيئة تحرير الشام، التي قادت المعارضة السورية في عملية الإطاحة بنظام البعث، رغم إدراجها على قائمة التنظيمات الإرهابية في الولايات المتحدة.

وجاءت تصريحات بلينكن خلال مؤتمر صحفي عقده، السبت، في مدينة العقبة الأردنية، حيث شارك في اجتماعات وزارية دولية لمناقشة التطورات في سوريا، وهي الأولى منذ الإطاحة بنظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وأكد بلينكن أن الولايات المتحدة والقوى الإقليمية اتفقت على مجموعة من المبادئ التي تأمل أن يلتزم بها القادة المؤقتون في سوريا، مشيرًا إلى أن هذه المبادئ ستكون أساسًا لتقديم الدعم والاعتراف بأي حكومة سورية مستقبلية.

وفي رد على سؤال صحفي حول وجود تواصل مع هيئة تحرير الشام، قال بلينكن “نحن على تواصل مع هيئة تحرير الشام والأطراف الأخرى”.