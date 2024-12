السماح برفع علم الثورة على مبنى السفارة السورية في واشنطن (شاهد)

سمحت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الاثنين، برفع علم الثورة السورية على مبنى السفارة السورية في واشنطن، في خطوة لا تخلو من دلالة.

وكان أعضاء البعثة الأمريكية لمجلس سوريا الديمقراطية والممثلين السياسيين لشمال وشرق سوريا، موجودين عند السفارة السورية في واشنطن العاصمة، ورفعوا علم الاستقلال السوري ونقلوا رسائل الوحدة، وذلك في إطار الاعتراف بالتغيرات التي شهدتها الساحة السورية والتوجهات الجديدة التي يمثلها هذا العلم.

Syrian Democratic Council (SDC) representatives in Washington raised the Syrian Independence flag and delivered messages of unity on the grounds of the Syrian Embassy in Washington DC. @sinam56 @bsishak #Syria #SDF #Rojava pic.twitter.com/NrFgylf3HA

