شاهد: الجزيرة مباشر داخل زنازين فرع أمن الدولة في السويداء

حصلت الجزيرة مباشر على صور خاصة من داخل زنازين فرع أمن الدولة بمدينة السويداء جنوبي سوريا، تُظهر الأوضاع المأساوية التي كان يعيشها المعتقلون في عهد نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.

وتكشف الصور عن زنازين متسخة وحمامات مهترئة، إضافة إلى غرف احتجاز لا يدخلها الضوء، وممرات خانقة صُممت بإحكام لعزل آلاف المعتقلين -رجالًا ونساءً وأطفالًا- عن العالم الخارجي.

وتعكس الصور جانبًا من المعاناة التي عاشها المعتقلون في سجون النظام السوري، وتؤكد الروايات التي نقلها ناجون من هذه المعتقلات عن ظروف الاحتجاز القاسية.

وكانت المعارضة السورية في محافظة السويداء قد أعلنت سيطرتها على مبنى قيادة الشرطة وعدد من النقاط العسكرية بالمدينة إضافة إلى أحد السجون، وذلك في 6 من ديسمبر/كانون الأول الجاري، قبل أن يسقط النظام بعد يومين ويفر الأسد إلى روسيا.

يُذكر أن منظمات حقوقية دولية وثقت على مدى سنوات ممارسات التعذيب والإخفاء القسري في سجون النظام السوري.