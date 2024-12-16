بدعم من تصريحات ترامب.. البيتكوين تسجل أعلى مستوى تاريخي فوق 106 ألف دولار

ارتفعت عملة البيتكوين، أكبر العملات المشفرة في العالم، إلى مستوى قياسي غير مسبوق تجاوز 106 ألف دولار في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الاثنين، مدعومة بتصريحات للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، الذي أشار إلى خطط لإنشاء احتياطي استراتيجي أمريكي للبيتكوين على غرار احتياطات النفط.

ووصل سعر البيتكوين إلى أعلى مستوى له عند 106533 دولارًا، قبل أن يستقر عند 105688 دولارًا في أحدث التداولات. وجاء هذا الارتفاع وسط تفاؤل واسع في السوق بشأن تبني العملات المشفرة بشكل أكبر على المستوى الدولي.

وقال توني سيكامور، المحلل لدى شركة “آي جي”، إن السوق تجاوز مرحلة الأرقام القياسية المعتادة، مضيفًا “الرقم التالي الذي يتطلع إليه المستثمرون هو 110 آلاف دولار. التراجع الذي توقعه البعض لم يحدث بعد”.

احتياطي استراتيجي

وجاءت تصريحات ترامب خلال مقابلة مع شبكة (سي إن بي سي) نهاية الأسبوع الماضي، إذ أكد نيته “فعل شيء رائع من خلال استغلال العملات المشفرة”، مشيرًا إلى احتمالية بناء احتياطي استراتيجي من البيتكوين.

وأشار ترامب إلى أن دولًا أخرى تدرس أيضًا إنشاء احتياطيات استراتيجية للعملات المشفرة، مما يعكس التوسع المتزايد في تبني العملات الرقمية كجزء من الاقتصاد العالمي.